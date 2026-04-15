대기업 총수 일가 평균 보수 27억원…전년보다 6.9% 증가

직원과 보수 격차는 26.9배…전년보다 소폭 축소

지난해 상여금 등을 포함한 대기업집단 총수 일가의 1인당 평균 보수가 27억원가량인 것으로 집계됐다. 나타났다.

15일 기업데이터연구소 CEO스코어가 지난해 기준 총수가 있는 81개 기업집단의 계열사 460곳을 대상으로 5억원 이상의 보수를 지급받은 총수 일가를 조사한 결과, 1인당 평균 보수는 27억1935만원이었다. 이는 전년(25억4413만원)보다 6.9% 증가한 수치다.

같은 기간 미등기임원을 제외한 직원 1인 평균 보수는 9110만원에서 1억120만원으로 11.1% 늘었다. 대기업 총수 일가와 일반 직원의 보수 격차는 26.9배로 전년(27.9배)보다 소폭 축소됐다.

총수와 일반 직원의 보수 격차가 100배 이상인 곳은 두산, 효성, 이마트 등 3곳이었다. 지난해 박정원 두산그룹 회장은 총 181억3000만원을 받아 두산 직원 1인당 평균 보수(1억1445만원)의 158.4배였다.

조현준 효성그룹 회장은 지난해 효성 직원 1인 평균 보수(8829만원)의 115.5배인 101억9900만원을 받았다. 정용진 신세계그룹 회장도 이마트로부터 받은 보수가 58억5000만원으로 직원별 1인 평균 보수(5114만원)의 114.4배를 받았다.

이 밖에도 일반 직원과 총수 일가 간 보수 격차가 큰 기업은 영원무역(성래은) 87.5배, CJ제일제당(손경식) 84.4배, 영원무역홀딩스(성래은) 78.1배, LS일렉트릭(구자균) 77.5배, 롯데쇼핑(신동빈) 73.1배, 현대백화점(정지선) 70.2배, 현대자동차(정의선) 69.9배 등으로 나타났다.

격차가 가장 작은 기업은 하이트진로홀딩스였다. 박문덕 하이트진로 회장은 지난해 하이트진로홀딩스로부터 보수 9억5000만원을 수령해 일반 직원과의 보수 격차가 7.9배였다.

대기업 총수 보수가 증가할 때 직원 보수가 감소한 기업은 10곳으로 집계됐다. 대표적으로 김윤 삼양홀딩스 회장의 장남인 김건호 삼양홀딩스 사장의 보수는 전년 5억6400만원에서 지난해 9억3000만원으로 64.9% 증가했다. 같은 기간 삼양홀딩스 직원의 평균 보수는 7454만원에서 7055만원으로 5.3% 감소했다.