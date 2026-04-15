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지난달 수입 물가 16% 폭등…IMF 외환 위기 이후 최대 폭 증가

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지난달 중동전쟁 여파로 국제 유가와 원·달러 환율이 뛰면서 수입 제품의 전반적 가격 수준이 외환위기 이후 가장 큰 폭으로 치솟은 것으로 집계됐다.

세부 품목에서는 원유·나프타·제트유 등이 큰 폭으로 올랐다.

특히 원유 상승률의 경우 원화 기준 원유 품목 지수가 1985년 작성되기 시작한 이래 최고치를 기록했고, 계약통화 기준 상승률은 1차 석유파동 당시인 1974년 1월 이후 52년2개월 만에 가장 높았다.

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지난달 수입 물가 16% 폭등…IMF 외환 위기 이후 최대 폭 증가

입력 2026.04.15 08:04

  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

중동전쟁에 유가·환율 급등 영향

나사(NASA)의 테라 위성에 탑재된 모디스(MODIS) 장비로 촬영한 호르무즈 해협 이미지. AFP연합뉴스

나사(NASA)의 테라 위성에 탑재된 모디스(MODIS) 장비로 촬영한 호르무즈 해협 이미지. AFP연합뉴스

지난달 중동전쟁 여파로 국제 유가와 원·달러 환율이 뛰면서 수입 제품의 전반적 가격 수준이 외환위기 이후 가장 큰 폭으로 치솟은 것으로 집계됐다.

한국은행이 15일 발표한 수출입물가지수 통계를 보면 3월 기준 수입물가지수(원화 기준 잠정치·2020년 수준이 100)는 169.38로, 2월(145.88)보다 16.1% 올랐다.

상승률은 1998년 1월(17.8%) 이후 28년 2개월 만에 가장 높다. 오름세는 작년 7월 이후 9개월째 이어졌다.

품목별로는 원재료 중 원유 등 광산품(44.2%), 중간재 중 석탄·석유제품(37.4%)과 화학제품(10.7%)이 수입 물가 상승을 주도했다. 세부 품목에서는 원유(88.5%)·나프타(46.1%)·제트유(67.1%) 등이 큰 폭으로 올랐다.

특히 원유 상승률의 경우 원화 기준 원유 품목 지수가 1985년 작성되기 시작한 이래 최고치를 기록했고, 계약통화 기준 상승률(83.8%)은 1차 석유파동 당시인 1974년 1월(98.3%) 이후 52년2개월 만에 가장 높았다.

실제로 두바이 유가는 2월 배럴당 68.40달러에서 3월 128.52달러로 87.9% 뛰었다. 원·달러 환율 역시 한 달 사이 1449.32원에서 1486.64원으로 2.6% 올랐다.

3월 수출물가지수(원화 기준)도 전월(149.50)보다 16.3% 높은 173.86으로 집계됐다. 역시 9개월째 상승세일 뿐 아니라 1998년 1월(23.2%) 이후 28년 2개월 만에 최고 상승률이다.

주로 석탄·석유제품(88.7%)과 화학제품(13.9%), 반도체를 포함한 컴퓨터 전자 광학기기(12.7%) 등이 수출 물가를 끌어올렸다. 세부 품목 중 특히 경유(120.7%)·제트유(93.5%)·에틸렌(85.8%)·D램(21.8%)·플래시메모리(28.2%) 등의 상승 폭이 컸다.

영문번역(English Translation)
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