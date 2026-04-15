지난달 수입 물가 16% 폭등…IMF 외환 위기 이후 최대 폭 증가

중동전쟁에 유가·환율 급등 영향

지난달 중동전쟁 여파로 국제 유가와 원·달러 환율이 뛰면서 수입 제품의 전반적 가격 수준이 외환위기 이후 가장 큰 폭으로 치솟은 것으로 집계됐다.

한국은행이 15일 발표한 수출입물가지수 통계를 보면 3월 기준 수입물가지수(원화 기준 잠정치·2020년 수준이 100)는 169.38로, 2월(145.88)보다 16.1% 올랐다.

상승률은 1998년 1월(17.8%) 이후 28년 2개월 만에 가장 높다. 오름세는 작년 7월 이후 9개월째 이어졌다.

품목별로는 원재료 중 원유 등 광산품(44.2%), 중간재 중 석탄·석유제품(37.4%)과 화학제품(10.7%)이 수입 물가 상승을 주도했다. 세부 품목에서는 원유(88.5%)·나프타(46.1%)·제트유(67.1%) 등이 큰 폭으로 올랐다.

특히 원유 상승률의 경우 원화 기준 원유 품목 지수가 1985년 작성되기 시작한 이래 최고치를 기록했고, 계약통화 기준 상승률(83.8%)은 1차 석유파동 당시인 1974년 1월(98.3%) 이후 52년2개월 만에 가장 높았다.

실제로 두바이 유가는 2월 배럴당 68.40달러에서 3월 128.52달러로 87.9% 뛰었다. 원·달러 환율 역시 한 달 사이 1449.32원에서 1486.64원으로 2.6% 올랐다.

3월 수출물가지수(원화 기준)도 전월(149.50)보다 16.3% 높은 173.86으로 집계됐다. 역시 9개월째 상승세일 뿐 아니라 1998년 1월(23.2%) 이후 28년 2개월 만에 최고 상승률이다.

주로 석탄·석유제품(88.7%)과 화학제품(13.9%), 반도체를 포함한 컴퓨터 전자 광학기기(12.7%) 등이 수출 물가를 끌어올렸다. 세부 품목 중 특히 경유(120.7%)·제트유(93.5%)·에틸렌(85.8%)·D램(21.8%)·플래시메모리(28.2%) 등의 상승 폭이 컸다.