3월 취업자 수 두 달 연속 늘었지만, 청년 고용은 41개월째 줄어

취업자 수가 두 달 연속 20만명대 증가세를 이어갔지만, 청년층 취업자 수는 41개월째 줄었다. 청년 고용률과 실업률도 악화일로를 걷고 있다.

국가데이터처가 15일 발표한 ‘3월 고용동향’을 보면, 지난달 15세 이상 취업자는 2879만5000명으로 1년 전보다 20만6000명 증가했다. 취업자 증가 폭은 지난해 12월~올해 1월 10만명대였다가 2월(23만4000명) 두 달 연속 20만명대를 회복했다.

60세 이상 취업자가 24만2000명 늘어 전체 취업자 수 증가를 주도했다. 30대에서도 11만2000명 늘었다.

그러나 15~29세 청년층 취업자는 1년 전보다 14만7000명 줄면서 2022년 11월부터 41개월 연속 감소세를 이어갔다.

청년 고용률은 43.6%로 1년 전보다 0.9%포인트 하락했다. 청년 실업률은 7.6%로 0.1%포인트 상승했다. 특히 정보통신업, 제조업, 숙박음식점업 등에서 청년 고용이 줄었다. 기업들이 신규 채용보다 경력직 채용을 선호하면서 청년 고용시장이 얼어붙었다.

다만 청년 ‘쉬었음’ 인구는 30만2000명으로 1년 전보다 5만3000명 줄었고, 2개월 연속 감소세다.

산업별로는 보건·사회복지업을 중심으로 서비스업에서 30만명대 늘었지만 제조·건설업 부진에 더해 내수를 보여주는 도소매업, 숙박·음식점업도 줄었다.

산업별로 보면 보건·사회복지서비스업(29만4000명), 운수·창고업(7만5000명), 예술·스포츠·여가 서비스업(4만4000명)에서 취업자 수가 증가했다.

반면 인공지능(AI) 확산 영향에 놓인 전문과학·기술서비스업(-6만1000명)에서 4개월 연속 취업자 수가 줄었다.

제조업(-4만2000명)은 21개월 연속 줄었다. 미국과 이란 간 전쟁 여파로 기업심리가 둔화하며 제조업 취업자 수 감소 폭도 1년 전(1만6000명)보다 커졌다. 건설업(-1만6000명)은 23개월 연속 감소세다.

15세 이상 고용률은 62.7%로 1년 전보다 0.2%포인트 상승했다. 1982년 7월 월간 통계 작성 이래 3월 기준 가장 높다. 경제협력개발기구(OECD) 비교 기준인 15∼64세 고용률은 69.7%로 0.4%포인트 늘었다. 1989년 관련 통계 작성 이래 3월 기준 가장 높다.

실업자는 88만4000명으로 1년 전보다 3만5000명 줄었다. 실업률은 3.0%로 0.1%포인트 내려갔다.

비경제활동인구는 6만9000명 늘어난 1627만1000명이다. ‘쉬었음’ 인구는 254만8000명으로 3만1000명 증가했다. 60세 이상(9만6000명) 등에서 ‘쉬었음’이 증가했다.