조국혁신당 신장식 “민주당서 조국 부산 오지말라 해…큰 틀의 연대 중요”

신장식 조국혁신당 의원은 15일 조국 혁신당 대표가 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거에서 경기 평택을 지역에 출마하겠다고 한 것과 관련해 더불어민주당 측에서 부산에 출마하지 말아 달라는 요청이 왔었다고 말했다.

신 의원은 이날 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에 출연해 “민주당에서 부산에(대해)서 아주 강력하게 (요청이) 왔다”며 ‘부산에 오지 말라는 것이냐’는 진행자 질문에 “네”라고 답했다.

신 의원은 “(조 대표의 부산 연고지는) 전재수 의원의 부산 북갑”이라며 “거기를 민주당이 아닌 정당에 같이 연합 공천한다든지 하는 것에 대해선 조직 운영에 어려움이 있다고 이야기하더라”고 말했다.

신 의원은 “평택은 150개월째 인구가 늘어난 동네”라며 “유의동 (국민의힘) 의원이 3선을 하셨다”고 말했다. 그는 “(평택은) 약간의 변동이 있기는 한데 2개 정도, 안중하고 고덕 정도를 제외하면 도농복합에 가깝다”며 “어제 리얼미터 이택수 (대표) 이런 분도 여기가 핫해지지 않으면 유 의원이 조용히 한 석 하던 동네였는데 갑자기 핫해져서 유 의원이 어떻게 될지 모르겠다고 하더라”고 말했다.

신 의원은 민주당의 전 지역 전략공천 방침 등에 대해 “이재명 대통령, 문재인 대통령이 이야기하셨던 정치에 대한 신뢰회복, 보다 큰 정치에 대한 책임을 보여주는 것이 이재명 정부 성공을 위해서도, 그리고 5기 민주 정부를 만드는 데에도 큰 틀의 연대가 중요한 게 아닌가 싶다”고 말했다.