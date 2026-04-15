“미국, 이란산 원유 제재 재개할 듯”···경제 압박 강화

도널드 트럼프 미국 행정부가 오는 19일(현지시간) 만료되는 이란산 원유 제재 면제 조치를 연장하지 않을 방침인 것으로 전해졌다.

로이터통신은 14일 행정부 관계자들을 인용해 미국 정부가 오는 19일 이후 이란산 원유 제재를 다시 시행할 예정이라고 보도했다. 한 소식통은 “미 재무부가 이란에 대한 ‘경제적 분노’를 전격 가동하겠다는 신호”라고 전했다. 대이란 군사 작전명인 ‘장대한 분노’에 빗댄 것으로 이란에 대한 전면적 경제 압박에 나서겠다는 뜻으로 해석된다.

앞서 트럼프 정부는 이란 전쟁으로 치솟은 국제 유가를 억제하기 위해 지난달 20일 해상에 묶여 있던 이란산 원유에 대한 판매를 30일간 허용한다고 밝혔다. 판매 허가는 미 동부시간 기준 오는 19일 0시1분까지다. 스콧 베선트 재무장관은 이 조치를 통해 약 1억4000만 배럴의 원유가 글로벌 시장에 유입됐으며 이는 전쟁 기간 에너지 공급 부담을 완화하는 데 기여했다고 밝힌 바 있다.

트럼프 정부는 이란의 호르무즈 해협 사실상 봉쇄에 맞서 대이란 해상 봉쇄 조치를 전날부터 시행 중이다. 이란산 원유 수출을 차단하고 호르무즈 해협 통행료 징수를 제한해 이란을 압박함으로써 향후 종전 협상에서 협상력을 높이려는 의도로 해석된다.

한 관계자는 트럼프 정부가 이란산 원유 구매 등 이란과의 불법 활동에 연루된 기관들에 대해 2차 제재를 포함한 다양한 제재를 적용할 수 있다고도 로이터에 전했다. 이 관계자는 “이란과 어떠한 활동도 추가 제재를 유발할 수 있다”고 말했다.

미국은 지난 11일 만료된 해상 러시아산 원유 거래에 대한 면제 조치도 연장하지 않은 것으로 파악됐다. 앞서 트럼프 정부가 이란과 러시아에 대한 제재를 일시 완화한 조치에 대해 여야를 막론하고 비판이 제기되기도 했다. 전쟁 당사자인 이들 국가가 제재 완화로 전쟁을 계속할 자금을 얻는 등 반사이익을 누릴 수 있다는 우려에서다.