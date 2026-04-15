[속보]코스피 개장과 동시에 6100선 돌파···미·이란 재협상 기대감

15일 코스피는 전 거래일보다 173.85포인트(2.91%) 상승한 6141.60에 개장했다.

코스닥 지수는 전 거래일보다 18.74포인트(1.67%) 오른 1140.62에 거래를 시작했다.

서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1481.2원)보다 10.2원 하락한 1471.0원에 출발했다.