인천마라톤 11월22일 개최···“바다 위 청라대교 달린다”

42.195㎞ 풀코스가 있는 인천마라톤이 11월 열린다.

인천시는 ‘2026 인천마라톤(Incheon Marathon)’을 11월 22일 개최한다고 15일 밝혔다.

인천에서 열리는 마라톤 중 유일하게 풀코스가 있는 인천마라톤은 지난해 처음 미추홀구 문학경기장에서 열렸다.

올해는 중구 영종~서구 청라를 잇는 청라하늘대교(청라대교)를 통과해 인천공항 남측도로를 달리는 코스가 검토되고 있다.

인천시 관계자는 “올해 인천마라톤은 인천의 랜드마크인 청라대교를 통과하는 코스 도입을 검토하고 있다”며 “코스가 확정되면 참가자들은 도심의 역동성과 서해안의 수려한 경관을 동시에 체험할 수 있는 차별화된 레이스를 경험하게 될 것”이라고 말했다.

인천마라톤은 2만여명이 참여하는 대규모 대회인 만큼, 체계적인 안전 관리와 운영 효율성을 높이기 위해 집결지를 서구 인천아시아드주경기장으로 변경했다. 경기 종목은 풀코스와 10km, 5km 등 3개 부문이다.

인천마라톤 예산은 20억원이다. 본예산 10억원에 추경에서 10억원을 편성할 예정이다. 인천시 관계자는 “참가자는 7월부터 모집할 예정”이라며 “코스 등 세부 사항이 확정되면 공개하겠다”고 말했다.