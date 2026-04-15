“어르신 노후자금 지키세요” 서울시 핫라인 개설·교육

서울시 민생사법경찰국(민사국)이 최근 고령층 노후 자금을 노린 불법 다단계 및 가상자산 연계 금융 사기가 늘면서 피해를 막기 위한 ‘선제 예방 홍보 및 수사 연계 계획’를 시행한다고 15일 밝혔다.

민사국은 사전 예방이 중요하다는 판단 아래, 어르신들의 방문이 잦은 구로·금천구 소재 국가산업단지 내 빌딩 10개를 ‘예방 홍보 거점’으로 정했다.

민사국은 해당 빌딩 로비와 주출입구에 ‘불법 다단계 피해 예방’ X-배너를 설치해 불법 업체 활동을 차단하고, 엘리베이터 및 공용부 모니터를 통해 고령층 맞춤형 홍보 영상을 송출한다.

특히 노인들이 직관적으로 위험을 인지할 수 있도록 ‘간단하고 분명한’ 메시지를 전달한다. 시는 5대 권유(원금 보장·고수익 보장·포인트 지급·지인 추천·코인 상장) 사례가 있을 경우 100% 범죄를 의심해야 한다고 강조했다.

민사국은 범죄 의심 시 즉시 대응할 수 있도록 직통 핫라인(02-2133-8830)을 개설하고, 민원 신고나 제보가 접수되면 즉각 현장 점검과 수사에 착수한다.

또 대한노인회(서울특별시연합회)와 함께 경로당 지도자 순회 교육을 활용해 홍보 콘텐츠를 제작 보급하고 해당 콘텐츠를 자치구 등의 유관기관에도 배포한다. 홍보 영상은 누구나 서울시 라이브 홈페이지에서 볼 수 있다.

그 외 민사국은 ‘불법 다단계 예방’ 핵심 수칙과 신고 방법이 담긴 전단지를 배포해, 경로당 내 어르신들 간 정보 공유와 자가 진단이 가능토록 지원할 예정이다.

시는 불법 다단계 업체 등에 대해 핵심 증거를 제공한 제보자에게는 ‘공익제보 포상금’도 우선 추천할 방침이다. 시는 ‘서울특별시 공익제보 보호 및 지원에 관한 조례’에 따라 민생침해범죄 수사에 결정적 단서를 제공해 공소 제기 등에 기여한 제보자에게 최대 2억원의 포상금을 지급한다.

변경옥 서울시 민생사법경찰국장은 “정보 소외계층인 어르신들의 범죄 대응력을 높이고 불법 다단계 범죄의 선제적 예방을 통해 민생 범죄 근절에 총력을 기울이겠다”고 말했다.