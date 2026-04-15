직관 여행 떠나요…한국관광공사, K리그 트립데이 전개

K리그 관람 특화 열차여행 패키지 운영 선수단 하이파이브, 스타디움 투어 프로그램도

한국관광공사(이하 공사)가 프로축구 관람과 지역 여행을 결합한 체류형 상품을 선보인다.

공사는 오는 5월 코레일관광개발, 한국프로축구연맹과 함께 ‘K리그 트립데이’를 시범 운영한다고 밝혔다. 상품은 고유가로 자가용 이동 부담이 커진 상황에서 열차를 활용해 경기 관람과 지역 체류를 동시에 유도하고 스포츠 팬 이동을 지역 소비로 연결하기 위해 기획됐다.

원정 팬을 위한 당일형 상품은 ‘대전하나시티즌’ 홈경기 일정에 맞춰 운영된다. 5월 5일 인천전과 16일 서울전 당일, 용산역에서 서대전역까지 이동하는 ITX 열차 2량이 원정 팬 전용으로 꾸며진다. 열차 내에는 응원 백월과 구단 캐릭터 기념품이 제공돼 원정 응원 분위기를 강화한다.

경기 전후에는 빵지순례 등 지역 상권 방문 일정이 포함돼 체류 시간과 소비 확대를 유도한다. 회차별 선착순 120명씩 총 240명을 모집하며, 1인당 최대 5만 원 할인 적용 시 8만원대에 이용할 수 있다.

다른 지역 거주 홈팬을 위한 자유형 체류 상품도 출시된다. KTX 접근성이 높은 전북현대, 울산HD, 대전하나시티즌, 강원FC의 5월 홈경기를 대상으로 하며, 서울 왕복 KTX와 숙박, 프리미엄 관람권을 묶은 구성이다. 열차 시간은 경기 전후 지역 관광이 가능하도록 여유 있게 편성됐으며, 선수단 하이파이브, 스타디움 투어 등 체험형 프로그램도 포함된다.

상품은 1인당 최대 4매까지 구매할 수 있으며, 예약 및 상세 일정은 ‘대한민국 구석구석’과 코레일관광개발 누리집에서 확인할 수 있다.