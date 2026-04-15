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럭셔리 여행업계 서울 집결… 콘래드, 버츄오소 심포지엄 개최

입력 2026.04.15 09:50

콘래드 서울, 2026 버츄오소 심포지엄 유치

콘래드 서울이 글로벌 럭셔리 여행 네트워크 ‘버츄오소(Virtuoso)’의 주요 국제 행사인 ‘2026 버츄오소 심포지엄(Virtuoso Symposium 2026)’을 유치했다.

콘래드 서울이 글로벌 럭셔리 여행 네트워크 ‘버츄오소(Virtuoso)’의 주요 국제 행사인 ‘2026 버츄오소 심포지엄(Virtuoso Symposium 2026)’을 유치했다.

콘래드 서울이 글로벌 럭셔리 여행 네트워크 ‘버츄오소(Virtuoso)’의 주요 국제 행사인 ‘2026 버츄오소 심포지엄(Virtuoso Symposium 2026)’을 유치했다고 15일 밝혔다.

버츄오소는 전 세계 58개국, 1200여 개 여행사와 2만 명 이상의 여행 어드바이저로 구성된 럭셔리 여행 네트워크로, 연간 약 350억 달러 규모의 거래를 중개하는 플랫폼이다. 이번 행사는 한국관광공사와 함께 진행되며 글로벌 럭셔리 여행사와 관광 산업 관계자 약 400명이 서울을 방문할 예정이다.

심포지엄 기간에는 럭셔리 여행 산업의 최신 트렌드와 시장 인사이트를 공유하고, 글로벌 협력 방안을 논의하는 프로그램이 운영된다. 이를 계기로 서울이 아시아 관광 허브로서의 입지를 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

한편 콘래드 서울은 2018년부터 버츄오소 프리퍼드 호텔로 선정돼 서비스를 인정받아왔다. 호텔 측은 이번 행사를 통해 글로벌 럭셔리 여행 업계 내 입지를 강화하고, ‘스마트 럭셔리’를 앞세운 브랜드 경험을 확대해 나간다는 계획이다. 사무엘 피터 총지배인은 “이번 심포지엄 개최를 통해 한국과 글로벌 럭셔리 여행 산업 간 연결을 강화하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

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