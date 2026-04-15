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“늙어가는 전북 숲, 탄소흡수원 가꾼다”··· 전북, 237억 투입

입력 2026.04.15 09:53

소나무 재선충병 집단 발생지인 전북 군산시 임피면 보석리 수종 전환 방제 전(위)과 후 모습. 전북도 제공

소나무 재선충병 집단 발생지인 전북 군산시 임피면 보석리 수종 전환 방제 전(위)과 후 모습. 전북도 제공

전북 지역 산림의 고령화로 탄소 흡수 기능이 약화하는 가운데 전북도가 산림 구조 개선에 나선다. 산림을 단순 관리 대상이 아닌 기후위기 대응 자원으로 활용하겠다는 취지다.

전북도는 올해 237억원을 투입해 도내 산림 8507ha를 대상으로 ‘2026년 정책 숲 가꾸기 및 공공산림 가꾸기 사업’을 추진한다고 15일 밝혔다. 고령화된 산림을 정비해 탄소 흡수 효율을 높이고 산불 등 재난 대응력을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

전북 산림은 약 44만ha 규모로 이 중 30년생 이상 장령림(21년~50년생 나무로 이뤄진 숲) 비중이 높다. 산림이 노령화되면서 생장 속도가 둔화하고 탄소 흡수량도 감소하는 추세다. 적절한 간벌과 밀도 관리가 이뤄지지 않으면 산림 기능 저하로 이어질 수 있다는 것이다.

전북도는 생육 단계별 관리에 따라 숲 가꾸기를 추진한다. 조림지의 활착과 초기 성장을 돕는 ‘조림지 가꾸기’(5653ha)에 132억원을 투입하고 ‘어린나무가꾸기’(1436ha)와 ‘큰 나무 가꾸기’(360ha)를 병행해 산림 구조를 개선할 계획이다.

산불 대응을 위한 사업도 포함됐다. ‘산불 예방 숲이 꾸기’(720ha)와 ‘산물수집’(338ha)에 36억원을 투입해 생활권 주변 산림의 밀도를 낮추고 인화성 물질을 제거한다.

일자리 창출도 병행한다. 전북도는 25억원을 들여 산림자원조사단과 숲 가꾸기 패트롤 등 85명을 고용할 계획이다. 이들은 산림 관리와 위험 수목 제거 업무를 맡는다.

사업은 진안군(1597ha), 장수군(1029ha) 등 산림 비중이 높은 동부권에 집중된다. 전북도는 연내 사업 완료를 목표로 현장 관리와 기술 지도를 강화할 방침이다.

이순택 전북도 환경산림국장은 “숲 가꾸기는 탄소 중립 실현을 위한 핵심 정책”이라며 “산림 관리와 재해 예방, 일자리 창출이 이어지는 구조를 만들겠다”고 말했다.

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