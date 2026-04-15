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여자농구 최장수 사령탑 떠난다…위성우 감독, 전주원에 지휘봉 넘기고 총감독으로

입력 2026.04.15 10:00

위성우 감독 | WKBL 제공

위성우 감독 | WKBL 제공

여자프로농구 우리은행의 위성우 감독(55)이 14년 만에 지휘봉을 내려놓는다.

우리은행은 최근 플레이오프(PO)를 마친 뒤 전주원 수석코치를 신임 감독으로 선임하기로 최종 결정한 것으로 확인됐다. 위성우 감독에게는 총감독을 맡긴다.

구단이 아닌 위 감독이 퇴진을 결심했다. 위 감독은 정규리그를 마치고, 재계약을 제안한 구단에 감독직에서 물러나겠다는 뜻을 전달했다. 구단은 PO를 마칠 때까지 극구 만류했지만 결국 위 감독의 의사를 존중하기로 했다. 14일 구단주인 정진완 우리은행장에게 위 감독의 퇴진과 전주원 신임 감독 선임을 정식 보고했다.

2005년 안산 신한은행에서 코치로 출발한 위 감독은 2012년 우리은행에 부임한 뒤 14년 동안 이끌어오며 여자프로농구 최장수 사령탑으로 기록돼 있다. 꼴찌가 익숙했던 우리은행을 최강으로 만들었다.

위 감독과 함께 한 14시즌 동안 우리은행은 9번의 우승컵을 들어 올렸다. 위 감독의 정규리그 통산 성적은 340승 112패로 승률은 무려 75.2%에 달한다. 2016~2017시즌에는 여자프로농구 역대 최고 승률(94.3%·33승 2패)을 기록했다. 플레이오프에선 55경기에서 36승(19패)을 올렸다. 정규리그, 플레이오프 모두 최다승이다.

위 감독은 선수들과 밀고 당기면서 여자 선수들을 품어주는 아빠 같은 리더십으로 매 시즌 ‘봄 농구’에 오르는 신화를 썼다. 위 감독 지도 아래에서 김단비, 박혜진, 김소니아, 박지현 등이 여자프로농구를 대표하는 스타로 성장했다.

위 감독은 우리은행에서 계약기간 마지막 시즌이었던 이번 시즌 주축 선수들의 줄 부상으로 승률이 처음 7할 아래(13승17패)로 내려갔지만, 14년 연속 포스트시즌 진출이라는 최소한의 자존심을 지켰다. 그리고 가장 아끼는 후배에게 지휘봉을 건넸다.

총 감독으로 물러나는 위성우 감독(오른쪽)과 정주원 신임 감독 | WKBL 제공

총 감독으로 물러나는 위성우 감독(오른쪽)과 정주원 신임 감독 | WKBL 제공

14년 간 곁에서 위 감독을 보좌하며 눈빛만으로도 ‘감독님’ 의중을 파악하는 전주원 수석코치가 그 지휘봉을 받았다. 여자프로농구의 살아있는 전설인 전주원 코치는 선수로 20년, 지도자로 15년 간 여자프로농구에서 경험을 쌓았다. 경기 흐름을 읽어내고 전술을 바꾸는 능력이 탁월하다.

우리은행은 전주원 코치에게 감독으로서 3년 계약을 보장하면서 새 출발 준비에 나선다. 우리은행 관계자는 “위 감독의 빈 자리가 너무 크지만 준비된 지도자인 전주원 신임 감독님을 믿는다. 그 뜻에 따라 코칭스태프 개편 및 선수단 리빌딩을 계획하고 있다”고 귀띔했다.

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