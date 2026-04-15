“마을법인 설립 기반 마련” 태안 가의도, 섬 특성화사업 2단계 승급

주민 참여·사업 방향성 호평 마늘 기반 특화상품·공동작업장 조성 추진

충남 태안군 가의도가 섬 지역 특성화 사업 2단계 승급 대상지로 최종 확정되면서 주민 주도의 마을 발전과 소득 창출 사업 추진 기반을 마련했다.

태안군은 행정안전부의 2026년 섬 지역 특성화사업 계속사업 심사 결과, 가의도가 사업의 테마와 방향의 명확성, 주민 참여 의지와 이해도 측면에서 높은 평가를 받아 1단계에서 2단계로 승급했다고 15일 밝혔다.

‘섬 지역 특성화 사업’은 섬 주민이 조직체를 구성해 지역 자원을 활용한 발전계획을 수립하고 소득사업과 마을 활성화 활동을 추진하는 사업이다. 최대 9~10년에 걸쳐 1단계부터 4단계까지 순차적으로 진행되며 단계별 성과 평가를 통해 다음 단계 진입 여부가 결정된다.

가의도는 2023년 공모 선정 이후 1단계 사업을 통해 마늘 소스 시범 판매를 추진했으며 지난해 섬 특성화 사업 성과공유회에서 1단계 부문 최우수상을 수상하는 등 주민 역량 강화 활동을 이어왔다.

이번 승급으로 태안군은 최대 9억원의 사업비를 확보했으며 내년부터 2028년까지 농수산물 공동작업장 조성과 가의도 육쪽마늘 로컬 브랜드 구축, 특화상품 개발, 생산·유통·마케팅 체계 구축 등을 추진할 계획이다.

또한 주민 조직화와 핵심사업 운영을 위한 전문 교육을 병행하고 마을법인 설립 기반도 마련해 가의도만의 지속가능한 섬 발전 모델 구축에 나설 방침이다.

군 관계자는 “가의도가 가진 육쪽마늘 자원과 주민 역량을 바탕으로 차별화된 섬 특화 모델을 만들어가겠다”며 “주민들과 협력해 실질적인 소득 증대와 지역 활성화로 이어질 수 있도록 사업 추진에 힘쓰겠다”고 말했다.