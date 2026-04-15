서울 강북구가 스마트폰 사용 증가와 학습 환경 변화로 위협받는 청소년들의 척추 건강을 위해 ‘척추측만증·거북목 학교 검진 사업’을 시행한다고 15일 밝혔다.

이번 사업은 성장기 학생들의 척추 질환을 조기 발견하고 올바른 신체 발달을 돕기 위해 마련됐다. 검진은 관내 초등학교 5학년과 중학교 2학년 학생을 대상으로 12월까지 진행된다. 전문 검진 인력이 학교를 직접 방문해 검진을 실시한다.

척추측만증 검사는 1차 등심대 검사에서 각도 5도 이상의 학생을 선별한 후 2차 X-선 촬영을 통해 정밀 진단을 한다. 거북목 검진은 태블릿 장비 검사를 통해 목 상태를 파악한다.

검진 결과에 따른 체계적인 사후관리도 진행한다. 학생 개인별로 검진 결과지를 제공하고, 운동 영상과 방법을 제시해 일상 속 교정을 지원할 방침이다. 이상 소견이 있는 학생에게는 인터넷 진료와 카카오 채널을 통한 상담도 실시한다.

이순희 강북구청장은 “학생 수는 줄고 있지만 관련 질환 유병률은 오히려 높아지고 있다”며 “학생들이 자신의 신체 상태를 조기에 인지하고 생활습관을 개선할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.