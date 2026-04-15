병원·아파트 서버에 랜섬웨어 감염시킨 조직 총책, 카자흐스탄서 잡혔다

자주 쓰이는 계정 정보 무작위 대입해 침투 내부 데이터 암호화하고 암호화폐 요구

병원과 아파트 관리사무소 등을 관리하는 국내 업체 서버에 침입해 랜섬웨어를 감염시키고 금전을 요구한 조직 총책이 검거됐다.

경기남부경찰청 사이버수사과는 지난해 7월 정보통신망법 위반(악성프로그램 유포) 및 공갈미수 혐의를 받는 카자흐스탄 국적의 남성 A씨(30대)를 현지 경찰과 공조해 카자흐스탄에서 검거했다고 15일 밝혔다.

A씨는 2022년부터 지난해 7월까지 랜섬웨어 조직의 총책 역할을 하며 병원과 아파트 관리사무소를 비롯한 국내 업체 6곳의 서버에 침입해 내부 데이터를 암호화한 혐의를 받는다.

A씨 조직은 한국 외에도 여러 국가의 서버를 겨냥해 점조직 형태로 범행하며 암호화한 서버들을 복호화하는 대가로 암호화폐인 비트코인을 요구했다.

다만 A씨의 요구대로 비트코인을 송금한 국내 업체는 없었던 것으로 파악됐다. 이들은 한동안 서버가 마비되는 등의 피해를 본 것으로 파악됐다.

이들은 국내 업체들이 서버를 설치해 운영하는 과정에서 기본 설정된 아이디와 비밀번호를 변경하지 않거나 단순한 문자열로 입력해둔다는 점을 노려 범행했다. 이들은 자주 사용되는 계정 정보를 무작위로 대입해 서버에 침투했다.

경기남부청은 2022년 9월 관련 신고를 받고 수사에 착수해 피해 서버를 분석한 끝에 범행에 사용된 카자흐스탄 IP 주소를 확보했다. 이어 카자흐스탄과 여러 차례 형사사법공조와 화상회의를 거친 끝에 A씨의 신원을 특정한 뒤 검거하는데 성공했다.

경찰이 카자흐스탄 수사기관과 협력하며 현지에서 직접 피의자를 검거한 것은 이번 사례가 처음이다.

경찰은 추가 피해 방지를 위해 이번 수사 과정에서 확보한 랜섬웨어 복호화 기술과 관련한 정보를 한국인터넷진흥원(KISA) 등 관련 기관과 공유할 계획이다.

경찰 관계자는 “서버에 기본 설정된 관리자 계정정보는 반드시 변경하고 정기적으로 비밀번호를 갱신해야 한다”며 “다단계 인증 적용, 접근 통제 및 계정 사용 이력 점검 등 기본 보안 조치를 철저히 하는 것이 중요하다”고 밝혔다.