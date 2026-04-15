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본문 요약

미국 워싱턴을 방문한 장동혁 국민의힘 대표가 지난 13일 우편투표 제한을 지지해 온 조 그루터스 미국 공화당 전국위원회 의장을 만났다.

장 대표가 미국에 가면 부정선거론을 강화할 수 있는 인사들을 만날 것이란 전망에 부합하는 내용이다.

플로리다주 상원 의원인 그루터스 의장은 친트럼프 인사로 꼽히며, 부정선거 가능성을 줄이기 위해 우편투표 인정 범위를 제한하는 법안을 지지했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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지선 앞두고 미국 간 장동혁, 또 부정선거론?···‘우편투표 제한’ 주장 친트럼프 인사 면담

입력 2026.04.15 10:23

수정 2026.04.15 10:31

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  • 조미덥 기자

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쿠팡 사태 관련 한국 정부 비판한 인물도 만나

미국에서 만난 장동혁 국민의힘 대표와 조 그루터스 미국 공화당 전국위원회 의장. 김민수 최고위원 페이스북

미국에서 만난 장동혁 국민의힘 대표와 조 그루터스 미국 공화당 전국위원회 의장. 김민수 최고위원 페이스북

미국 워싱턴을 방문한 장동혁 국민의힘 대표가 지난 13일(현지시간) 우편투표 제한을 지지해 온 조 그루터스 미국 공화당 전국위원회 의장을 만났다.

장 대표의 미국 일정에 동행한 김민수 최고위원은 지난 14일 페이스북에 장 대표가 그루터스 의장과 만난 사진을 올렸다. 5박7일 일정으로 미국을 방문한 지 3일 만에 첫 소식을 전한 것이다.

김 최고위원은 영어로 “그루터스 의장은 ‘투표 참여는 더 많이, 부정투표는 더 적게(vote more, cheat less)’라는 강한 메시지를 전했다”고 적었다. 장 대표가 미국에 가면 부정선거론을 강화할 수 있는 인사들을 만날 것이란 전망에 부합하는 내용이다. 플로리다주 상원 의원인 그루터스 의장은 친트럼프 인사로 꼽히며, 부정선거 가능성을 줄이기 위해 우편투표 인정 범위를 제한하는 법안을 지지했다.

김 최고위원은 이날 장 대표가 공화당 소속 대럴 아이사 캘리포니아주 하원의원과 만난 사진도 공유했다. 아이사 의원은 쿠팡의 개인정보 유출 사건을 두고 한국 정부의 대응을 비판해 온 인사다.

당내에서는 6·3 지방선거를 앞두고 미국을 방문한 장 대표에 대한 비판이 이어졌다. 주호영 의원은 15일 SBS라디오 <김태현의 정치쇼>에 나와 “선거를 50일 앞두고 모든 언론과 사람들이 ‘왜 갔는지 이유를 모르겠다’고 하는 판”이라며 “마치 ‘상주가 상가를 지키지 않고 가요방에 간 것 같다’는 사람조차 있다”고 말했다. 그는 김 최고위원이 올린 사진을 두고도 “엄중한 시기에 가서 희희낙락하는 건 바른 처신이 아니다”라고 지적했다.

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