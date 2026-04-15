신현송 “물가 상승률 더 높아질 것···추경에도 성장세 약화될 듯” 인사청문 모두 발언

신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 “대외 여건의 높은 불확실성이 지속되고 있다”며 “물가는 3월까지는 오름폭이 제한적이었지만 높아진 유가와 환율의 영향으로 상승률이 점차 높아질 것으로 예상된다” 말했다.

신 후보자는 이날 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회 모두발언에서 “중동지역의 군사적 긴장이 여전하고 국제유가도 전쟁 이전에 비해 크게 높아져 있다”며 “경기는 반도체 경기 호조와 추경이 하방압력을 일부 완화하겠지만, 당초 전망보다는 성장세가 약화될 것으로 보인다”고 밝혔다.

국내 금융안정과 관련해선 신 후보자는 “금융·외환시장의 높은 변동성과 금융불균형 위험, 그리고 취약부문의 신용리스크를 계속 점검할 필요가 있다”며 “금융과 실물 부문이 상호작용하며 리스크가 증폭될 가능성에도 유의해야 할 것으로 보인다”고 강조했다.

신 후보자는 “단기적 리스크 요인들뿐 아니라 우리 경제가 중장기적으로 해결해야 할 과제들도 적지 않다”며 “인구구조 변화, 양극화와 불균형 심화, 높은 주택가격과 가계부채 수준 등이 성장 잠재력을 약화시키고 있다”고 짚었다.

원화에 대해서 그는 “원화의 국제적 위상 제고와 미래 통화의 생태계 구축 등과 같은 한국은행 본연의 역할 강화도 도모하겠다”며 “외환시장 24시간 개장과 역외 원화결제 시스템 구축을 통해 외환거래의 편의성과 접근성을 선진국 수준으로 제고할 예정”이라고 강조했다.

또, 신 후보자는 “프로젝트 한강 2단계 사업을 통해 중앙은행 신뢰를 기반으로 하는 CBDC와 예금토큰의 활용도를 높여나가겠다”며 “미래 통화 생태계 내에서 원화 스테이블코인도 보완적·경쟁적으로 공존할 수 있을 것으로 예상된다”고 밝혔다.