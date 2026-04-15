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본문 요약

주병기 공정거래위원장이 주유소들의 가격 담합 의혹과 관련해 "조만간 조사를 마무리할 것"이라고 15일 밝혔다.

주 위원장은 전속고발제 폐지 방안에는 "그간 공정위가 고발권을 지나치게 소극적으로 행사한다는 비판이 있었다"면서 "공정위에 고발 요청하지 않고 직접 공소제기할 수 있도록 하는 것"이라고 설명했다.

공정위는 지난달 국무회의에서 국민 300명 혹은 기업 30개와 같이 일정 수 이상의 집단이 공정거래법 위반 사건을 공정위를 거치지 않고 바로 공소제기할 수 있도록 고발권을 확대하는 방안을 제시했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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주병기 “주유소 담함 조사 곧 마무리···설탕 담합 ‘과징금 폭탄’? 관련매출액 3조원 넘어”

입력 2026.04.15 10:44

수정 2026.04.15 10:47

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  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

라디오 인터뷰서 밝혀

주병기 공정거래위원장이 지난 9일 국회 당대표회의실에서 열린 주유소-정유사 사회적대화 상생협약식에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

주병기 공정거래위원장이 지난 9일 국회 당대표회의실에서 열린 주유소-정유사 사회적대화 상생협약식에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

주병기 공정거래위원장이 주유소들의 가격 담합 의혹과 관련해 “조만간 조사를 마무리할 것”이라고 15일 밝혔다.

주 위원장은 이날 CBS라디오 전화 인터뷰에서 “인근 지역 주유소 간에 가격 변동이 비슷한 지역들이 있었다”면서 “조만간 조사가 마무리되면 시정조치나 과징금 부과 처분이 내려질 것”이라고 밝혔다. 공정위는 지난달 부산·경북·제주·경기 지역 주유소의 담합 의혹을 포착해 현장조사를 벌였다.

주 위원장은 전속고발제 폐지 방안에는 “그간 공정위가 고발권을 지나치게 소극적으로 행사한다는 비판이 있었다”면서 “공정위에 고발 요청하지 않고 직접 공소제기할 수 있도록 하는 것”이라고 설명했다.

공정위는 지난달 국무회의에서 국민 300명 혹은 기업 30개와 같이 일정 수 이상의 집단이 공정거래법 위반 사건을 공정위를 거치지 않고 바로 공소제기할 수 있도록 고발권을 확대하는 방안을 제시했다.

현재 검찰총장·감사원장·중소벤처기업부 장관·조달청장에게만 부여된 고발요청권을 50개 중앙행정기관과 17개 광역자치단체·226개 기초자치단체로 확대하는 방안도 제안했다. 다만 지방정부에 직접 고발권을 주는 것을 검토하라는 이재명 대통령 지시에 개편 방안을 보완하고 있다.

주 위원장은 전속고발제 폐지로 고발이 난무할 수 있다는 지적에는 “과도한 형사적 제재는 좀 정리할 필요가 있다”면서 “불필요한 형사적 제재를 없애고 경제적 제재로 대체하는 형벌합리화도 함께 이뤄지고 있다”고 설명했다.

주 위원장은 최근 설탕 담합 사건으로 업체들에 과징금 약 4000억원을 부과한 것을 두고 “어떤 언론은 ‘과징금 폭탄’이라고 하는데 사건의 관련매출액이 3조원이 넘는다”면서 “4000억원은 어떻게 보면 가장 정상적인 과징금 처분”이라고 말했다.

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