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4개월 만에 2억 범죄 수익…부산서 불법환전 홀덤펍 업주 등 7명 구속

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본문 요약

부산에서 불법환전 홀덤펍을 운영한 사장들이 무더기로 경찰에 덜미를 잡혔다.

부산경찰청 광역범죄수사대는 도박장소개설, 관광진흥법 위반 등 혐의로 A씨 등 홀덤펍 업주 5명과 뱅커 2명을 구속하고 이용객 등 18명을 불구속입건했다고 15일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨 등은 지난해 6~10월 부산 동구 범일동에서 불법 환전 홀덤펍을 운영한 혐의를 받는다.

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4개월 만에 2억 범죄 수익…부산서 불법환전 홀덤펍 업주 등 7명 구속

입력 2026.04.15 10:45

수정 2026.04.15 11:04

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  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

부산 동구 범일동의 한 불법 홀덤펍에서 게임이 진행되고 있다. 부산경찰청 제공

부산 동구 범일동의 한 불법 홀덤펍에서 게임이 진행되고 있다. 부산경찰청 제공

부산에서 불법환전 홀덤펍을 운영한 사장들이 무더기로 경찰에 덜미를 잡혔다. 이들은 불법 홀덤펍에 공동 투자해 약 4개월 만에 2억원 이상의 수익을 올린 것으로 추정된다.

부산경찰청 광역범죄수사대는 도박장소개설, 관광진흥법 위반 등 혐의로 A씨(40대) 등 홀덤펍 업주 5명과 뱅커 2명을 구속하고 이용객 등 18명을 불구속입건했다고 15일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨 등은 지난해 6~10월 부산 동구 범일동에서 불법 환전 홀덤펍을 운영한 혐의를 받는다. 이들은 현금을 받고 그에 상응하는 칩을 제공한 뒤 손님들이 ‘텍사스 홀덤’ 게임에 참여할 수 있도록 했다. 게임이 끝나면 손님이 가진 칩을 다시 현금으로 환전해주면서 10%를 수수료로 받아 챙겼다.

통상 이런 불법 홀덤펍은 업주와 바지사장 2중 구조로 운영되는데, 이번에는 투자를 통한 수익금 분배를 목적으로 한 ‘공동 사업’의 개념으로 운영됐다.

A씨 등은 경찰 수사를 피하기 위해 온라인 메신저를 통해 인증된 이들만 영업장에 입장할 수 있도록 했다. 이들은 수익금 추적을 피하고자 현금으로만 거래했다. 경찰은 범죄수익금 추징 보전인용을 통해 2억 원 상당의 범죄 수익금을 확보했다.

경찰 관계자는 “불법 홀덤펍의 일반적인 운영 구조에서 진화된 형태”라며 “이같은 형태로 운영되는 곳에 출입했다간 도박 혐의를 받을 수 있다. 이용자의 주의가 필요하다”고 말했다.

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