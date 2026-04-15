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신현송 “3월 환율 상승은 선물환 시장 영향 커···과도한 환율 상승 바람직하지 않아”

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본문 요약

신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 "자본 흐름에 잡히지 않는 흐름을 통해 작동되는 측면이 있다"며 "이번 선물환 시장이 중요하다"고 말했다.

신 후보자는 이날 국회에서 열린 인사청문회에서 "국내 투자자들이 해외 자산을 사는 흐름이 그렇게 크지 않았는데도 불구하고 환율이 이렇게 오른 것을 보면 위험 회피나 다른 금융채널이 작동한 것"이라면서 "한국에서의 역외차액결제선물환 거래가 상당히 큰 몫을 한 것 같고 꼬리가 몸통을 흔드는 그런 현상도 가끔 나오는 것 같다"고 말했다.

신 후보자는 환율 수준에 대해선 "과도한 환율 상승은 바람직하지 않다"면서도 "적정 환율보단 환율이 쏠림이 있는지가 중요하다"고 말했다.

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신현송 “3월 환율 상승은 선물환 시장 영향 커···과도한 환율 상승 바람직하지 않아”

입력 2026.04.15 10:57

수정 2026.04.15 13:05

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  • 김경민 기자

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신현송 한국은행 총재후보자가 15일 국회 재경위회의실에서 열린 인사청문회에서 의원질의에 답하고 있다. 박민규 선임기자

신현송 한국은행 총재후보자가 15일 국회 재경위회의실에서 열린 인사청문회에서 의원질의에 답하고 있다. 박민규 선임기자

신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 “자본 흐름에 잡히지 않는 흐름을 통해 (고환율이) 작동되는 측면이 있다”며 “이번 (환율 상승엔) 선물환 시장이 중요하다”고 말했다.

신 후보자는 이날 국회에서 열린 인사청문회에서 “국내 투자자들이 해외 자산을 사는 흐름이 그렇게 크지 않았는데도 불구하고 환율이 이렇게 오른 것을 보면 위험 회피나 다른 금융채널이 작동한 것”이라면서 “한국에서의 역외차액결제선물환(NDF) 거래가 상당히 큰 몫을 한 것 같고 꼬리가 몸통을 흔드는 그런 현상도 가끔 나오는 것 같다”고 말했다.

신 후보자는 환율 수준에 대해선 “과도한 환율 상승은 바람직하지 않다”면서도 “적정 환율보단 환율이 쏠림이 있는지가 중요하다”고 말했다.

외환보유고 적정성에 대한 질문에 대해선 그는 “정확한 수준을 언급하는 것은 적절치 않지만, 보유고를 평가할 때 경제 충격이 왔을 때 얼마나 완충작용을 할 수 있는지가 중요하다”고 말했다.

신 후보자는 스태그플레이션(경기침체, 물가상승) 가능성에 대해선 낮게 평가했다. 그는 “성장이 둔화되고 있지만 스테그플레이션이 되기 위해선 마이너스 성장을 해야 한다”며 “주요국 대비 스태그플레이션 가능성은 비교적 적은 편”이라고 말했다.

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