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‘태도 지적’ 실랑이에···중학생이 밀쳐 넘어뜨려 담임교사 ‘뇌진탕’

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본문 요약

광주의 한 중학교에서 학생이 담임 교사를 밀쳐 교사가 다친 사실이 뒤늦게 알려졌다.

교육청은 해당 학급에 대해 집단 상담을 진행하고 이달 말 학교에서 교육활동 보호교육을 할 예정이다.

광주시교육청은 "피해 교사에 대해 특별휴가와 공무상 병가를 제공해 회복할 수 있도록 조치했다"며 "이달 말 교권보호위원회를 열어 정확한 사건 경위 등을 조사할 계획이다"고 말했다.

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‘태도 지적’ 실랑이에···중학생이 밀쳐 넘어뜨려 담임교사 ‘뇌진탕’

입력 2026.04.15 10:58

수정 2026.04.15 11:21

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  • 강현석 기자

  • 기사를 재생 중이에요

광주교육청, 이달 말 교권보호위 열기로

광주교육청

광주교육청

광주의 한 중학교에서 학생이 담임 교사를 밀쳐 교사가 다친 사실이 뒤늦게 알려졌다.

15일 광주시교육청에 따르면 지난달 27일 광주의 한 중학교 교실에서 A학생이 담임교사인 B씨와 실랑이를 벌이다 교사를 밀어 넘어뜨렸다.

넘어진 교사는 교탁 모서리에 머리를 부딪치는 상처를 입었다. B씨는 119구급대에 의해 병원에 옮겨져 뇌진탕 진단을 받고 치료를 받았다.

퇴원한 B씨는 충격으로 병가를 내고 자택에서 회복 중인 것으로 알려졌다. 사건 당시 A학생은 교사가 대화 태도를 지적하자 실랑이를 벌인 것으로 전해졌다.

학교 측은 A학생에 대해 교권보호위원회 결과가 나올 때까지 출석 정지 조치했다. 교육청은 해당 학급에 대해 집단 상담을 진행하고 이달 말 학교에서 교육활동 보호교육을 할 예정이다.

광주시교육청은 “피해 교사에 대해 특별휴가와 공무상 병가를 제공해 회복할 수 있도록 조치했다”며 “이달 말 교권보호위원회를 열어 정확한 사건 경위 등을 조사할 계획이다”고 말했다.

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