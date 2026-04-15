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안호영 “이원택 재감찰 때까지 단식 계속…재심 신청 기각은 존중”

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본문 요약

6·3 지방선거 더불어민주당 전북지사 후보 경선에서 탈락한 안호영 의원이 15일 경쟁자였던 이원택 의원의 '식사비 대납' 의혹에 대한 윤리감찰단의 재감찰을 요구했다.

안 의원은 종이를 들어 보이며 " 당사자들의 진술서 4개가 제출돼 있다. 재심위원장도 추가 조사가 필요하다는 의견을 최고위에 보고해 달라고 요청한 것으로 안다"며 "새로운 증거와 진술에 대한 조사가 시작될 때까지 단식을 계속할 수밖에 없다"고 말했다.

안 의원은 전날 당 재심위원회가 자신의 재심 신청을 기각한 것에 대해선 "판단 내용에 대해 아쉬움이 크다"면서도 "절차상 더 이상 다툴 방법이 없는 만큼 당원의 한 사람으로서 그 절차를 존중하겠다"고 말했다.

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안호영 “이원택 재감찰 때까지 단식 계속…재심 신청 기각은 존중”

입력 2026.04.15 10:58

  • 허진무 기자

  • 기사를 재생 중이에요

6·3 지방선거 더불어민주당 전북지사 후보 경선에서 탈락한 안호영 의원이 15일 국회 본관 앞 농성장에서 기자회견을 열어 이원택 의원의 ‘식사비 대납’ 의혹에 대한 재감찰을 요구하고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거 더불어민주당 전북지사 후보 경선에서 탈락한 안호영 의원이 15일 국회 본관 앞 농성장에서 기자회견을 열어 이원택 의원의 ‘식사비 대납’ 의혹에 대한 재감찰을 요구하고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거 더불어민주당 전북지사 후보 경선에서 탈락한 안호영 의원이 15일 경쟁자였던 이원택 의원의 ‘식사비 대납’ 의혹에 대한 윤리감찰단의 재감찰을 요구했다.

안 의원은 이날 국회 본관 앞 천막 농성장에서 기자회견을 열어 “윤리감찰단의 재조사 혹은 추가 조사가 반드시 필요하다”며 “재감찰 요구는 결코 철회하지 않겠다. 재감찰이 시작되고 결과가 확인될 때까지 단식을 이어가겠다”고 주장했다.

이 의원의 식사비 대납 의혹이란 지난해 11월 전북 정읍의 한 식당에서 이 의원과 지역 청년들이 만난 간담회 식사 비용을 참석자인 김슬지 전북도의원이 대신 결제했다는 내용이다. 안 의원은 지난 11일부터 이 의원 의혹에 대한 재감찰과 경선 재심을 요구하는 단식 농성을 이어왔다.

안 의원은 “최초 감찰은 촉박한 시간이란 이유를 들었지만 실제로는 몇 명에 대해 전화 몇 통으로 끝난 졸속 절차”라며 “이원택 후보에 대해서 잠정적으로 혐의없음이라는 면죄부가 주어졌고 이 후보는 선거에 유리하게 충분히 활용했다”고 비판했다.

안 의원은 종이를 들어 보이며 “(식사 자리에 참석한) 당사자들의 진술서 4개가 제출돼 있다. 재심위원장도 추가 조사가 필요하다는 의견을 최고위에 보고해 달라고 요청한 것으로 안다”며 “새로운 증거와 진술에 대한 조사가 시작될 때까지 단식을 계속할 수밖에 없다”고 말했다.

안 의원은 전날 당 재심위원회가 자신의 재심 신청을 기각한 것에 대해선 “판단 내용에 대해 아쉬움이 크다”면서도 “절차상 더 이상 다툴 방법이 없는 만큼 당원의 한 사람으로서 그 절차를 존중하겠다”고 말했다.

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