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본문 요약

서울 강남구는 서울시 자치구 가운데 처음으로 유기동물 입양가구에 '안심보험'을 지원한다고 15일 밝혔다.

서울시가 2023년까지 추진했던 유기동물 입양보험 지원이 중단된 뒤, 자치구 차원에서 다시 보험 지원을 이어가는 첫 사례이다.

공공기관이 위탁·운영하는 동물보호센터에서 개·고양이 등 유기동물을 입양한 구민에게 마리당 16만원 상당의 1년 보험료를 전액 지원하는 사업이다.

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강남구, 서울 자치구 최초 유기동물 입양가구 ‘안심보험’ 지원

입력 2026.04.15 10:59

  • 주영재 기자

  • 기사를 재생 중이에요

강남구의 유기동물 입양가구 ‘안심보험’ 지원 사업 안내문. 강남구 제공

강남구의 유기동물 입양가구 ‘안심보험’ 지원 사업 안내문. 강남구 제공

서울 강남구는 서울시 자치구 가운데 처음으로 유기동물 입양가구에 ‘안심보험’을 지원한다고 15일 밝혔다. 서울시가 2023년까지 추진했던 유기동물 입양보험 지원이 중단된 뒤, 자치구 차원에서 다시 보험 지원을 이어가는 첫 사례이다.

공공기관이 위탁·운영하는 동물보호센터에서 개·고양이 등 유기동물을 입양한 구민에게 마리당 16만원 상당의 1년 보험료를 전액 지원하는 사업이다.

4월부터 예산 소진 시까지 동물등록을 마친 약 50마리를 대상으로 신청을 받는다. 올해 1월부터 3월 사이 입양한 가구에도 소급 적용한다. 단, 민간 보호시설 입양은 제외된다.

농림축산식품부의 2025년 ‘동물복지 국민의식조사’에 따르면 반려동물 양육 포기나 파양을 고려하는 이유로 ‘예상보다 지출이 많아서’가 2위(35.2%), ‘질병이나 사고 발생’도 4위(23.7%)를 차지했다. 구는 유기동물 입양 역시 같다고 보고 입양 초기 부담을 줄이는 방식으로 지원에 나섰다.

구는 국내 애완동물 전문 손해보험사인 ‘마이브라운’과 지난 8일 업무협약을 맺고 사업을 추진한다. 주요 보상 내용은 상해·질병 치료비는 하루 15만원, 수술비는 200만원까지 보상한다. 타인에게 입힌 손해에 대한 배상책임은 1건당 1000만원(자기부담금 3만원)까지 폭넓게 보장한다.

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