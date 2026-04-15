‘하이닉스 공대’ ‘현대차 학위제’ 오나···기업·대학 일체형 과정으로 ‘서울대 4개 만들기’

교육부, 거점국립대 3곳 집중 지원 계획 참여 기업은 미확정···현대차 등 개별 접촉

이재명 정부의 핵심 교육정책인 ‘서울대 10개 만들기’가 ‘서울대 4개 만들기’로 확정됐다. 거점국립대 9곳 대신 올해 3곳을 선정해 집중 지원한다는 계획이다. 선정 대학들은 기업-대학 일체형 교육과정을 운영하게 되는데, 학생과 연구자를 지역에 정주시킬 정도로 유수의 기업이 참여할지가 관건이다.

교육부는 15일 ‘성장엔진 연계 지역인재 양성방안’을 발표하고 3개 거점국립대를 선정해 집중 투자를 하겠다고 밝혔다. 선정 대학에는 지난해 대비 교당 약 1000억원 내외가 추가로 지원될 예정이다.

이번 방안은 이재명 대통령이 대선 때부터 주요 교육 공약을 발표한 서울대 10개 만들기의 확정안이다. 당초 공약은 거점국립대 9곳의 학생 1인당 교육비를 서울대 수준으로 끌어올린다는 내용이었다. 그런데 선택과 집중을 위해 3개 대학에 선별 투자를 한다는 계획으로 변경됐다.

지원 방법은 3개 대학마다 ‘브랜드 단과대학’과 ‘AI 거점대학’을 하나의 패키지처럼 만들어 육성하는 것이다. 브랜드 단과대는 기업이 교육과정 개발을 주도하고, 연구개발을 지원하도록 해 기업과 대학이 일체화된 교육연구 모델을 만드는 구상이다. 교육부는 해외의 ‘다이슨 공과대학’ ‘롤스로이스 학위도제제도’처럼 유명 기업이 학생들의 대학 입학과 동시에 채용을 보장하는 제도를 예시로 들었다.

학생들의 참여를 유도하기 위해선 각종 지원이 늘어난다. 교육부는 대학별로 등록금과 생활비를 포괄 지원하는 특별 장학 프로그램과 우수 학생을 교수가 밀착 지도하는 연구 프로그램 등을 운영해 우수 인재 1500명을 지원하겠다고 밝혔다. 특히 우수 인재가 지역에 쭉 머물 수 있도록 대학별로 특성화 교원 트랙을 신설해 우수 교원·인재에게 파격적인 처우와 연구비를 지원할 계획이다.

선정 대학들은 지역의 AI 교육·연구 거점으로도 육성된다. 대학들은 총장 직속의 AI 교육·연구 전담 기구를 만들게 되며, 분야별 AI 교육과정을 개발해야 한다. 이 과정은 인근 다른 대학의 학생들과 지역의 초중고 학생과도 공유하게 된다.

교육부는 상반기 중 3개 대학 선정계획을 안내하고 대학별로 실행 계획이 담긴 신청서를 제출받을 예정이다. 선정 대학 발표는 산업통상부가 성장엔진을 확정한 이후 이뤄진다.

브랜드 단과대에 참여할 기업은 아직 확정되지 않은 상태다. 교육부는 지난 3월 산업부와 기업 30여곳을 대상으로 사업 설명회를 개최했고, 최근 전북 새만금 부지에 9조원을 투자하기로 한 현대자동차를 상대로도 개별적으로 접촉했다고 밝혔다. 다만 채용조건형 계약학과를 확대할 구체적인 방안에 대해선 교육부 관계자는 “지방이전을 기업에게 독려하고 기업도 참여할 수 있도록 지원하는 방안을 검토하고 있다”며 “최대한 목표를 달성하도록 노력하겠다”고 말했다.