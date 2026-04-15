무려 20년 만의 아기 울음소리에 ‘한반도 마을’ 현수막 걸렸다

강원 정선군 북평면 문곡리 작은 마을에 20년 만에 아기 울음소리가 울려 퍼졌다.

문곡리는 한반도를 닮은 지형으로 ‘한반도 마을’이라 불리는 곳이다.

이 마을에선 오랫동안 출생 소식이 없었으나 최근 김현동·장유진 부부에게 새 생명이 찾아오면서 마을 전체에 큰 기쁨을 안겼다.

주민들은 이를 기념해 마을 곳곳에는 축하 현수막을 내걸었다.

행정복지센터를 비롯한 지역기관 단체들도 잇따라 축하 행렬에 동참하며 의미를 더 하고 있다.

특히 아기 아버지가 활동 중인 정선군 수영연맹 회원들은 “백일잔치에 참여한 지 오래됐다”라며 정성을 담아 백일반지를 마련하기로 해 훈훈함을 더했다.

김철수 문곡리 이장은 “20년 만에 맞이한 마을의 큰 경사”라며 “부녀회원들과 함께 아기의 건강한 성장을 기원하는 백일잔치를 준비할 계획”이라고 밝혔다.

아기 아버지인 김현동씨는 “이렇게 많은 분이 함께 축하해주셔서 큰 힘이 된다”라며 “현재 마을 반장을 맡은 만큼 앞으로도 지역을 위해 더욱 성실히 일하겠다”라고 말했다.