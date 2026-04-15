월 75만원 격차···전북 청년 “버티는 일자리뿐, 성장의 사다리는 없다”

전북연구원 분석···실제 임금·희망 임금 간극 여전, ‘일자리 양’보다 ‘노동의 질’ 선호

전북 지역 청년들이 지역에 머물기 위한 조건으로 ‘일자리의 양’보다 ‘노동의 질’을 더 중시한다는 분석이 나왔다. 취업 여부를 넘어 임금 수준과 시간 통제권, 지역의 미래 비전이 정주 여부를 가르는 핵심 변수로 작동하고 있다는 것이다.

15일 전북연구원이 전북 거주 청년 500명을 대상으로 벌인 ‘전북 청년의 일자리 질 인식과 정주 여건 개선 방향’ 보고서를 보면 청년 노동자의 실제 월평균 임금은 293만8000원으로 집계됐다. 반면 희망 임금은 369만2000원으로 약 75만원의 격차가 존재했다. 전국 평균과의 차이를 고려하면 지역의 보상 수준이 생활비와 노동 강도를 감당하기에 충분치 않다는 인식이 반영된 결과로 풀이된다.

일자리의 구조적 한계는 만족도 지표에서 더 뚜렷하게 드러난다. 고용 안정성은 3.82점(5점 만점)으로 비교적 높았지만 임금 수준(3.05점), 역량 개발(3.05점), 경력 향상(3.11점)은 모두 평균(3.28점)을 밑돌았다. 최소한의 안정성은 확보됐지만 경력 축적과 상향 이동을 가능케 하는 ‘성장 경로’는 취약한 상태다. 지역 일자리가 ‘버틸 수 있는 일터’에 머물고 ‘도약의 발판’으로 기능하지 못하고 있다는 것이다.

소득 못지않게 ‘시간의 질’도 주요 변수로 부상했다. 청년들의 주당 평균 노동시간은 42.3시간이었으나 절반 이상(50.1%)은 주 40시간 이내 근무를 희망했다. 시간선택제(30.6%), 시차출퇴근제(23.8%) 등 유연근무 수요는 높았지만 실제 도입률은 27.0%에 그쳤다. 삶의 균형을 중시하는 가치 변화에 비해 지역 노동 환경은 이를 충분히 반영하지 못하고 있는 셈이다.

정주 의향을 좌우하는 요인에서는 ‘지역의 미래’가 ‘현재의 일자리’를 앞섰다. 청년들은 ‘지역의 발전 가능성’(55.4%)을 ‘직장 등 생업 기반’(52.8%)보다 더 중요한 요소로 꼽았다.

주거 부문에서는 목돈 대출 지원(64.4%) 등 초기 자산 형성을 위한 정책 요구가 높게 나타났다. 청년들이 지역을 장기적 삶의 터전으로 선택하기 위해서는 소득과 고용을 넘어 주거 안정까지 포괄하는 기반이 필요하다는 분석이다.

연구진은 청년의 가치가 소득·삶의 질·성장 가능성으로 다층화된 만큼 중소기업 재직자 자산 형성 지원, 유연근무 인센티브 확대, 일자리-주거 결합 모델 구축, 직무 교육 고도화 등 정책 전환이 필요하다고 제언했다.

전희진 전북연구원 책임연구위원은 “청년 이탈은 단순한 일자리 부족이 아니라 소득·시간·경력의 복합적 문제에서 비롯된다”며 “공급 확대 중심 정책에서 벗어나 청년이 지역 안에서 안정적인 삶의 경로를 설계할 수 있도록 구조적 전환이 시급하다”고 말했다.