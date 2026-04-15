[단독]경찰 이어 검찰도 ‘중수청 개청준비단’ 파견자 모집

경찰에 이어 검찰도 ‘중대범죄수사청(중수청) 개청 준비단’ 구성에 착수했다.

경향신문 취재를 종합하면, 법무부 검찰과는 15일 검찰 내부망인 이프로스에 법무부와 검찰 직원을 대상으로 오는 21일까지 ‘중수청 개청준비단’ 파견 공무원을 모집한다고 공지했다.

파견 인원은 총 38명이고, 이 가운데 검사는 총 3명이다. 이들은 ‘수사기획 업무 총괄(사법연수원 37~41기 대상)’, ‘경제수사 기획 이관(40~45기, 변호사시험 1~4회 대상)’, ‘반부패수사 기획 이관(40~45기, 변시 1~4회 대상)’ 등 업무를 각각 맡게 된다.

나머지 35명은 검찰 수사관과 공무원 등이다. 기획예산팀 업무 총괄(4급) 업무를 비롯해 5급 공무원들은 중수청 소관의 법령·행정규칙 등 법제관리와 직제대응, 마약수사 기획·총괄, 과학수사 기획·이관 총괄 및 시스템 구축 업무 총괄 등을 담당한다. 6급 공무원들은 영장 신청, 사건송치 프로세스 구축과 함께 공정거래수사 및 경제수사 협조체계 구축, 반부패수사 인력 및 인프라 구축 지원 등 업무를 맡는다.

파견 기간은 이달 말부터 중수청 개청 전날인 10월1일까지다. 개청 이후에도 조직 안정을 위해 일부 인원은 파견이 연장될 수 있다. 파견 근무지는 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관이다.

앞서 경찰도 지난 14일 개청준비단 파견자 모집을 시작했다. 파견되는 경찰관은 경정 2명, 경감 4명, 경위 1명 등 총 7명인 것으로 알려졌다.

당·정·청은 지난달 17일 78년 만에 사라지는 검찰청 역할을 대체할 중수청·공소청 설치법 수정안을 최종 합의했다. 행정안전부 산하에 설치되는 중수청은 수사 대상 범죄를 9개에서 6개로 줄였고, 수사 인력을 수사관으로 일원화했다. 당·정·청은 중수청이 수사를 개시하면 공소청 검사에게 이를 통보하도록 한 기존 정부안 내용도 삭제했다.