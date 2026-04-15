대구, 올해 ‘세계마스터즈육상대회’ 성공개최 자신···실사단 평가는?

대구시는 올해 ‘세계마스터즈 육상대회’의 성공 개최를 위한 사전평가 절차가 성공적으로 마무리됐다고 15일 밝혔다.

이날 대구시에 따르면 세계마스터즈육상연맹(WMA) 대표단은 지난 12일부터 나흘간 지역을 찾아 경기장과 기능실, 코스, 경기 일정 등 운영 전반에 대한 기술실사를 벌였다. 앞서 대표단은 2023년 7월 두 차례 현장실사를 진행한 바 있다.

알란 벨 세계마스터즈육상연맹 집행위원은 “대구는 (대회 유치를 위한) 엄격한 기준과 경쟁이 있었음에도 대회를 유치할 정도로 시설이 훌륭했다”면서 “(기술실사가 있었던) 사흘간 많은 분을 만났는데, 기술적 및 시각적 요소 등에서 많은 진전이 있었다는 점을 확인했다”고 말했다.

이어 “대회 조직위원회가 계획한 대로 준비가 제대로 이뤄졌다. 이번 대회가 성공적으로 진행될 것으로 확신한다”고 덧붙였다.

올해 세계마스터즈 육상경기대회는 8월22일부터 9월3일까지 13일간 대구스타디움(주·보조경기장)과 수성패밀리파크, 경산시민운동장, 신천동로 등 대구 도심 곳곳에서 개최될 예정이다. 경기 종목은 모두 34개(트랙17·필드11·로드6)에 달한다.

국가대표나 엘리트 선수 중심의 전문 체육대회와 달리, 35세 이상이면 누구나 연령대별로 참가할 수 있는 생활체육 중심의 국제 육상대회다. 기록 경쟁을 넘어 건강과 도전, 교류를 지향하며 세계 각국의 육상 동호인들이 가족과 함께 참가하는 축제의 장으로 치러질 전망이다. 이번 대회에는 90여개국에서 선수와 가족 등 약 1만1000명이 참가할 예정이다.

대구시는 2011년 ‘세계육상선수권대회’와 2017년 ‘세계마스터즈 실내육상선수권대회’ 개최 경험을 바탕으로 대회를 성공적으로 치른다는 목표를 갖고 있다. 시는 대회까지 약 4개월 남은 만큼 경기 운영을 비롯해 교통·숙박·안전·관광 분야 등의 준비 상황을 살피고 미비점을 보완하고 있다.

시는 대회 규모를 감안해 조직위 내에 경기운영 담당관, 통·번역 등 전문 인력을 보강했다. 대구스타디움 트랙을 교체해 세계육상연맹으로부터 ‘Class 1’ 인증을 다시 획득했으며, 하프·10㎞ 등 로드레이스 코스에 대한 인증도 마쳤다.

특히 남녀 각 14개 연령 그룹별로 치러지는 다수의 경기를 원활하게 운영하기 위해 세계육상연맹 승인을 받은 경기운영 플랫폼이 도입된다. 참가자들은 모바일로 경기 일정과 결과를 실시간 확인할 수 있으며, 주요 경기는 인터넷 생중계를 통해 전 세계 어디서든 지켜볼 수 있도록 할 계획이다.

대구시는 선수와 가족이 함께 스포츠와 관광을 즐기는 ‘체류형 국제행사’인 만큼 지역 경제 활성화에도 기여할 것으로 기대한다.

시는 대회 기간 동안 참가자들의 이동 편의를 위해 대구국제공항, 동대구역 등 주요 관문과 도시철도역, 본부 호텔 및 경기장을 잇는 셔틀버스 노선(8개)을 운영한다. 외국인 참가자에게는 무료 교통카드도 제공된다.

숙박 분야에서는 대구스타디움 반경 20㎞ 이내 약 8000개의 객실을 확보하고, 전용 숙박예약시스템을 구축해 이용 편의를 높일 계획이다. 대구시는 국내·외 관광객의 선호도와 최근 관광 흐름을 반영한 테마형 관광투어 및 체험 프로그램도 마련하기로 했다.

한편 대회 참가 희망자는 오는 6월23일까지 공식 누리집을 통해 등록하면 된다. 35세 이상이면 누구나 참가할 수 있다.

특히 그간 국제대회 참가 기회가 많지 않았던 국내 트랙·필드 생활체육인들에게는 세계 선수들과 기량을 겨루는 뜻깊은 무대가 될 전망이다.

트랙 종목은 100·200·400·800·1500·5000m 등 달리기 종목을 비롯해 허들·장애물경기·릴레이·트랙경보 등 총 17개 종목이 진행된다.

필드 종목은 높이뛰기·장대높이뛰기·멀리뛰기·세단뛰기·포환·원반·창·해머던지기 등 11개 종목으로 구성된다. 크로스컨트리·10㎞ 달리기·하프마라톤·로드경보 등 6개 논스타디아 종목도 예정돼 있다.

대구시는 이번 대회가 국제육상도시로서의 위상을 다지고, 생활체육 기반 확대 및 도시브랜드 가치 제고에도 도움이 될 것으로 본다.

김정기 대회 조직위원장은 “세계 각국의 마스터즈 선수들이 한자리에 모여 경쟁하고 교류하는 글로벌 스포츠 축제”라면서 “해외에 가지 않더라도 국내에서 세계대회에 참가할 수 있는 좋은 기회인 만큼 국내 육상 동호인과 생활체육인들이 많이 참가해 국제대회의 즐거움을 경험해 보시길 바란다”고 말했다.