서울 양천구는 숲 위를 걸으며 도심과 한강을 한눈에 볼 수 있는 ‘용왕산 스카이워크’ 조성을 완료했다고 15일 밝혔다.

용왕산 스카이워크는 최대 폭 3m, 연장 224m 규모의 무장애 길이다. 모든 구간의 경사도가 완만해 노약자, 유모차·휠체어 이용자 등 보행 약자도 편하게 이동할 수 있다.

구는 산림 훼손을 최소화하기 위해 친환경 공법을 적용했다. 가장 주목할 만한 특징은 약 10m 높이의 공중 돌출 구조와 지형을 살린 곡선형 데크길이다. 나무 허리 높이를 가로지르는 공중 보행로는 마치 숲 위를 걷는 듯한 경험을 제공한다.

최고의 조망 지점은 용왕정 정자와 어우러진 원형 데크다. 어느 방향에서도 시야의 막힘이 없고 숲과 도심, 한강을 한눈에 담을 수 있다. 야간에는 스카이워크 난간을 따라 설치된 390m의 LED 라인 조명이 켜진다.

용왕산 스카이워크는 지난해 12월 개관해 큰 인기를 끌고 있는 ‘용왕산 숲속카페’와 함께 지역 명소로 자리 잡을 전망이다. 구는 방문객 유입으로 지역 경제 활성화에도 이바지할 것으로 기대하고 있다.

이기재 양천구청장은 “용왕산 스카이워크가 서울의 대표 명소로 자리 잡도록 지속해서 관리하겠다”라고 말했다.