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신현송 “가족과 개인의 이득 추구 없어···한국에 마지막 헌신 기회로 생각해 귀국”

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본문 요약

신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 영국 국적 장녀의 불법전입신고 등 신상 관련 논란에 대해 "오래 해외에 있으면서 미리 행정 처리를 못한 불찰"이라며 "가족과 개인적 이득을 추구한 것은 한번도 없었다"고 말했다.

신 후보자의 자산 대부분이 외화자산인 만큼 한은 총재직과 이해 상충 우려가 있을 수 있다는 데에 대해선 "제기된 여러 문제를 이해상충 없이 하나의 어떤 의혹도 없이 다 정리해 나갈 것"이라고 해명했다.

신 후보자가 대부분 해외에 거주해 사실상 '검머외' 총재가 아니냐는 지적에 대해선 "충분히 이해가 된다"면서 "해외에서 오래 살았지만, 언젠가 한국경제를 위해 헌신을 하려했다. 이번 지명이 저로선 한국을 위해 마지막으로 헌신할 기회라고 생각하고 귀국했다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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신현송 “가족과 개인의 이득 추구 없어···한국에 마지막 헌신 기회로 생각해 귀국”

입력 2026.04.15 11:42

수정 2026.04.15 11:55

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  • 김경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

신현송 한국은행 총재후보자가 15일 국회 재경위회의실에서 열린 인사청문회에서 의원질의에 답하고 있다. 2026.4.15 박민규 선임기자

신현송 한국은행 총재후보자가 15일 국회 재경위회의실에서 열린 인사청문회에서 의원질의에 답하고 있다. 2026.4.15 박민규 선임기자

신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 영국 국적 장녀의 불법전입신고 등 신상 관련 논란에 대해 “오래 해외에 있으면서 미리 행정 처리를 못한 불찰”이라며 “가족과 개인적 이득을 추구한 것은 한번도 없었다”고 말했다.

신 후보자는 이날 국회에서 열린 인사청문회에서 “신상에 관해 국민의 시선이 달갑지 않은 것은 알고 있다”며 “신상 문제로 국민께 심려를 끼쳐 대단히 송구하다”고 말했다.

앞서 신 후보자는 1999년 영국 국적 취득과 함께 한국 국적을 상실한 장녀를 자신이 보유한 서울 강남구 아파트에 전입 신고해 불법전입신고를 했다는 논란이 일었다. 또, 신 후보자가 모친 소유의 서울 강남 아파트를 ‘갭투자’(전세 낀 매매)를 통해 사들여 차익을 얻은 뒤, 전세 계약 종료 이후에도 모친이 무상거주해 증여세를 회피했다는 의혹도 나왔다.

신 후보자는 “부동산 거래는 당시엔 투기성이나 갭투자 목적이 아니었다”며 “당시 어머니의 집은 있지만 생활비가 부족해서 생활을 돕기 위해 집을 사서 생활비를 드린 방식이었고, 거주형태가 증여성으로 간주된다면 선임된 세무 대리인 통해 여부를 확인하고 필요한 세무조치를 취하겠다”고 해명했다.

신 후보자의 금융자산 93%가 외화자산인 만큼 한은 총재직과 이해 상충 우려가 있을 수 있다는 데에 대해선 “외화표시 자산에 관해선 상당부분 다 처분하고 원화로 다 반입한 상태이고 앞으로도 줄여나가겠다”며 “제기된 여러 문제를 이해상충 없이 하나의 어떤 의혹도 없이 다 정리해 나갈 것”이라고 해명했다.

신 후보자가 대부분 해외에 거주해 사실상 ‘검머외(검은머리외국인)’ 총재가 아니냐는 지적에 대해선 “충분히 이해가 된다”면서 “해외에서 오래 살았지만, 언젠가 한국경제를 위해 헌신을 하려했다. 이번 지명이 저로선 한국을 위해 마지막으로 헌신할 기회라고 생각하고 귀국했다”고 말했다.

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