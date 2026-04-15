“중동 전쟁·유가급등… 중소기업 수출바우처 1300억 긴급 투입”

중소벤처기업부가 중동 전쟁 장기화와 유가 급등에 따른 글로벌 물류비 폭등까지 중소기업의 무역 환경 불확실성에 대응하기 위해 1300억원 규모의 수출바우처 지원 사업을 본격 추진한다.

최근 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 7주 연속 상승하고 중동 노선 운임이 사상 최고 수준까지 오르는 등 수출 중소기업의 물류 부담이 커진 된 데 따른 조치다.

15일 중기부에 따르면 우선 800억원 규모의 일반바우처로 약 2300개사를 지원한다. 특히 중동 지역 분쟁으로 현지 수출에 차질을 겪고 있는 기업을 중점적으로 선정해 시장 다변화를 지원할 방침이다.

또 유가 상승으로 어려움을 겪고 있는 석유화학 업종과 K-뷰티, K-패션 등 전략 품목의 기업은 평가 시 가점을 부여한다. 기업당 지원 한도는 수출 규모에 따라 최대 1억원이며 수출국 다변화 기업과 고성장 기업 등에는 추가 지원도 이뤄진다.

물류비 부담 완화를 위해 500억 원 규모의 물류전용바우처도 별도로 운영된다. 물류 전용 바우처는 기존 중동 지역 중심에서 국제 운송 이용 실적이 있는 전체 중소기업으로 지원 대상을 확대했다.

지원 항목은 기존 해상·항공 운임과 보험료에 더해 무상 샘플 운송비, 종합물류대행 서비스, 해외창고 임대료, 선적 전 검사료 등이 새롭게 지원 대상에 포함시켰다. 올해 이미 수출바우처 사업에 선정된 기업이라도 물류 전용 바우처로 추가 지원을 받을 수 있다.

중소기업들의 체감도를 높이기 위해 선정 절차는 간소화했다. 서면 평가 방식의 ‘패스트트랙’을 도입해 기존 3개월 이상 소요되던 선정 기간을 1개월 이내로 단축하는 것이 대표적이다. 정산 절차 역시 4단계에서 3단계로 줄여 기업의 행정 부담을 낮출 방침이다.

지원을 희망하는 중소기업은 오는 17일부터 다음 달 6일까지 수출바우처 누리집(www.exportvoucher.com)을 통해 온라인으로 신청하면 된다.

중기부 관계자는 “이번 사업은 단순한 비용 지원을 넘어 글로벌 리스크로부터 기업을 보호하는 수출 안전망 역할을 하게 될 것”이라며 “앞으로도 중소기업이 불확실한 대외환경 속에서도 수출 모멘텀을 유지할 수 있도록 지원 대상을 넓히고 속도 측면에서도 박차를 가하겠다”고 말했다.