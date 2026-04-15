창간 80주년 경향신문

강릉시 ‘무장애 관광 차량’ 운행 개시···관광 약자 이동권 보장

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

강원 강릉시는 관광 약자의 이동 편의를 증진하기 위해 오는 16일부터 '무장애 관광 차량' 운행을 개시한다고 15일 밝혔다.

다만 차량 예약 시 전체 탑승자 대비 장애인, 노령자, 영유아, 임산부 등 관광 약자 비율이 50% 이상이어야 한다.

무장애 관광 차량 이용은 '강릉 무장애 관광센터' 인터넷 홈페이지를 통해 사전 예약할 수 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

강릉시 ‘무장애 관광 차량’ 운행 개시···관광 약자 이동권 보장

입력 2026.04.15 12:06

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

강릉시 무장애 관광 차량. 강릉시 제공

강릉시 무장애 관광 차량. 강릉시 제공

강원 강릉시는 관광 약자의 이동 편의를 증진하기 위해 오는 16일부터 ‘무장애 관광 차량’ 운행을 개시한다고 15일 밝혔다.

‘전국 제1호 무장애 관광도시’인 강릉시는 오는 2028년까지 무장애 관광을 활성화하기로 했다.

이를 위해 강릉관광개발공사와 협약을 맺고 무장애 관광안내센터 2곳과 무장애 관광 인터넷 홈페이지 운영, 무장애 관광 차량 운행 등 관련 사업을 추진한다.

이번에 운영을 시작하는 무장애 관광 차량은 버스 1대(정원 34명)와 쏠라티 4대(정원 9명), 카니발 3대(정원 5명) 등 모두 8대다.

모든 차량에는 휠체어 탑승이 가능한 리프트와 고정장치가 설치돼 있어 장애인, 고령자, 영유아 등 관광 약자의 안전하고 편리한 이동을 지원한다.

‘무장애 관광 차량’은 오는 11월 30일까지 운영되며 이용요금은 무료다.

다만 차량 예약 시 전체 탑승자 대비 장애인, 노령자, 영유아, 임산부 등 관광 약자 비율이 50% 이상이어야 한다.

무장애 관광 차량 이용은 ‘강릉 무장애 관광센터’ 인터넷 홈페이지(bf.gn.go.kr)를 통해 사전 예약할 수 있다.

이용자 편의성을 높이기 위해 예약 시 센터 직원이 유선 상담을 통해 배차 확인부터 차량 출차 및 탑승 안내까지 원스톱으로 서비스를 제공한다.

자세한 사항은 강릉 무장애 관광센터(033-645-4005) 또는 인터넷 홈페이지(bf.gn.go.kr)를 통해 확인할 수 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글