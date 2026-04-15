강릉시 ‘무장애 관광 차량’ 운행 개시···관광 약자 이동권 보장

강원 강릉시는 관광 약자의 이동 편의를 증진하기 위해 오는 16일부터 ‘무장애 관광 차량’ 운행을 개시한다고 15일 밝혔다.

‘전국 제1호 무장애 관광도시’인 강릉시는 오는 2028년까지 무장애 관광을 활성화하기로 했다.

이를 위해 강릉관광개발공사와 협약을 맺고 무장애 관광안내센터 2곳과 무장애 관광 인터넷 홈페이지 운영, 무장애 관광 차량 운행 등 관련 사업을 추진한다.

이번에 운영을 시작하는 무장애 관광 차량은 버스 1대(정원 34명)와 쏠라티 4대(정원 9명), 카니발 3대(정원 5명) 등 모두 8대다.

모든 차량에는 휠체어 탑승이 가능한 리프트와 고정장치가 설치돼 있어 장애인, 고령자, 영유아 등 관광 약자의 안전하고 편리한 이동을 지원한다.

‘무장애 관광 차량’은 오는 11월 30일까지 운영되며 이용요금은 무료다.

다만 차량 예약 시 전체 탑승자 대비 장애인, 노령자, 영유아, 임산부 등 관광 약자 비율이 50% 이상이어야 한다.

무장애 관광 차량 이용은 ‘강릉 무장애 관광센터’ 인터넷 홈페이지(bf.gn.go.kr)를 통해 사전 예약할 수 있다.

이용자 편의성을 높이기 위해 예약 시 센터 직원이 유선 상담을 통해 배차 확인부터 차량 출차 및 탑승 안내까지 원스톱으로 서비스를 제공한다.

자세한 사항은 강릉 무장애 관광센터(033-645-4005) 또는 인터넷 홈페이지(bf.gn.go.kr)를 통해 확인할 수 있다.