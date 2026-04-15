청주 폭발 사고, 단독주택 피해조사 부담 덜었다…시가 직접 피해 조사

지난 13일 새벽 발생한 청주 흥덕구 봉명동 가스 폭발 사고와 관련, 개별로 피해조사를 해야 했던 단독주택 주민들을 위해 청주시가 직접 피해 조사에 나서기로 했다.

15일 청주시에 따르면 이날 오전 9시 기준 접수된 피해 건수는 총 395건으로 집계됐다. 전날 오후 4시(363건)보다 32건이 더 늘었다. 유형별로는 아파트 195건, 단독주택 122건, 상가 40건, 차량 38건 등이다. 이재민도 34가구 61명으로 늘었다.

시는 한국화재복구협회에 보상 관련 절차를 일임한 아파트 피해 주민과 달리 개별적으로 피해 조사를 해야 했던 단독주택과 상가 피해 주민들을 위해 직접 현장 조사를 진행한다.

시와 구청은 이날 인력을 현장에 급파해 가구마다 방문하며 피해 상황을 체크하고 있다. 단독주택 주민들이 직접 증명해야 했던 피해 사실을 행정 기관이 나서서 대행해주기로 하면서, 보상 절차에도 속도가 날 것으로 보인다.

청주시 관계자는 “원활한 지원과 단독주택 주민들의 부담을 덜어주기 위해 시와 구청이 단독주택을 찾아 피해 조사를 조만간 마무리할 계획”이라고 설명했다.

피해가 집중된 아파트 단지의 복구 작업도 속도를 내고 있다. 전체 대상 195세대 중 104세대(53%)의 파손된 창호 철거가 완료된 상태다.

지역사회에서도 도움의 손길을 보태고 있다. 대한적십자사 충북지사는 이재민 대피소 2곳에 쉘터 32동과 응급구호세트 32개, 담요 60개 등을 긴급 지원하고 심리 상담 프로그램을 병행하고 있다.

충북건축사회는 피해를 본 가구의 철거작업을 지원하고 봉명1동, 2동, 운천신봉동 자율방범대 등도 현장에서 피해 복구에 구슬땀을 흘리고 있다.

시 관계자는 “생활안정지원금 집행과 지방세 감면 등 행정 지원 대책도 검토 중”이라며 “모든 행정력을 동원해 피해복구 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

이번 사고는 지난 13일 오전 3시 59쯤 청주시 흥덕구 봉명동의 3층 상가 1층 식당에서 발생했다.

경찰과 소방당국은 식당에서 사용하던 LP가스가 누출되다가 콘센트 부분에서 일어난 스파크로 인해 폭발한 것으로 보고 정확한 사고 원인을 조사 중이다.