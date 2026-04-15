‘현수막 없는 거리’ 가능할까?…광주시 5곳 시범운영

공공·정당 포함한 모든 현수막 설치 제한

광주시가 ‘현수막 없는 거리’를 지정해 운영한다. 이 구간에는 공공이나 정당을 포함한 모든 종류의 현수막 설치가 제한된다.

광주시는 15일 “현수막 난립으로 인한 각종 문제가 심각해짐에 따라 ‘현수막 없는 거리’를 지정해 오는 20일부터 시범 운영한다”고 밝혔다.

시는 무분별하게 게시된 현수막으로 인해 도시 환경이 훼손되고 보행·교통 안전 문제가 심각하다는 판단에 따라 이 정책을 도입했다. 지난해 광주에서 수거된 불법 현수막은 16만1500건에 달한다.

현수막 없는 거리는 구별로 1곳씩 5곳이 지정돼 운영된다. 동구는 동명동 카페거리 서구는 광주공연마루 주변, 남구 광주국제양궁장 주변, 북구 용봉제 주변, 광산구는 광주송정역 주변이 지정됐다.

이곳에서는 공공·정당·상업용을 포함해 모든 종류의 현수막 설치가 제한된다. 광주시는 무관용 원칙을 적용해 지정구간 내 불법 광고물 발견 때에는 즉시 과태료 부과 절차에 착수하기로 했다.

특히 ‘불법광고물 365정비반’을 우선 투입해 주말과 야간 등 취약 시간대에도 집중적으로 단속할 방침이다. 정기 순찰과 수시 점검을 병행해 민원이 발생하면 즉각 대응하는 상시 관리 체계도 구축한다.

규정에 맞게 설치되면 철거할 수 없는 정당 현수막의 경우도 각 정당들에 협조 공문을 보내 해당 구간에는 게시되지 않도록 했다. 지역 광고물 업체에도 현수막 없는 거리에는 광고물 설치를 하지 않도록 안내했다.

정승철 광주시 건축경관과장은 “현수막 없는 거리 운영을 통해 시민이 안심할 수 있는 보행환경을 조성하는 등 쾌적한 도시경관을 만들어나갈 것”이라며 “자치구와 긴밀히 협력해 실효성 있는 관리체계를 구축하겠다”고 밝혔다.