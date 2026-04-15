[속보]경찰, ‘식사비 대납 의혹’ 이원택 의원 사무실 압수수색

전북경찰청, 김슬지 도의원 사무소 등도 포함···선거법 위반 여부 수사 가속

경찰이 이원택 더불어민주당 의원(군산·김제·부안을)의 ‘식사비 제3자 대납 의혹’과 관련해 압수수색에 나서며 수사가 본격화되고 있다.

전북경찰청 반부패·경제범죄수사대는 15일 오전부터 전북 김제와 부안에 있는 이 의원의 지역구 사무실과 김슬지 전북도의회 의원 사무실 및 선거사무소 등에 수사관 10여 명을 보내 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔다.

이번 수사는 지난해 11월 29일 정읍의 한 음식점에서 열린 청년 모임 식사비 결제 과정에서 불거졌다. 이 의원은 당시 발생한 식사비 등 72만7000원을 김 도의원이 대납하게 한 혐의를 받고 있다. 김 도의원은 도의회 기획행정위원회 업무추진비와 사비를 함께 사용해 참석자들의 식사비를 결제한 것으로 파악됐다.

경찰은 해당 행위가 공직선거법상 기부행위 제한 위반에 해당할 가능성이 있다고 보고 관련 증거 확보에 주력하고 있다. 특히 전북도의회 법인카드가 사적으로 유용됐는지에 대해서도 수사 범위를 넓히고 있는 것으로 전해졌다.

앞서 경찰은 관련 고발장을 접수한 뒤 식사 모임 참석자들을 참고인 신분으로 불러 기초 조사를 진행해 왔으며 이번 압수수색을 통해 확보한 회계 자료와 통신 기록 등을 분석한 뒤 이 의원 등 관련자들의 소환 시기를 결정할 방침이다.

이 의원은 이날 입장문을 통해 혐의를 전면 부인했다. 이 의원은 “심려를 끼쳐드린 점 무겁게 받아들인다”면서도 “제기된 의혹은 전혀 사실이 아니며 수사를 통해 진실이 명확히 밝혀질 것”이라고 했다. 이어 “본인 식사비는 현금으로 직접 지급했고 김 도의원이 비용을 낸 사실은 알지 못했다”고 덧붙였다.

전북경찰청 관계자는 “압수수색을 통해 의혹의 실체를 확인 중”이라며 “구체적인 수사 내용은 밝힐 수 없다”고 말했다.