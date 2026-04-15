조현 장관 “이 대통령 SNS는 우리 정체성 연계···이스라엘 측 ‘한국 설명에 감사’ 전해”

국회 외통위, 이 대통령 이스라엘 메시지 논쟁 배현진 “대망신…이 대통령에게 충언하라” 조현 “망신이라 생각 안해…접수하지 않겠다”

조현 외교부 장관은 15일 이재명 대통령의 이스라엘 관련 SNS 메시지 문제는 이스라엘 측과 정리가 됐다고 밝혔다.

조 장관은 이날 국회 외교통일위원회 전체회의에서 윤후덕 더불어민주당 의원의 관련 질의에 “이스라엘과 긴밀히 소통했다”라며 “이스라엘도 이해하고 더는 그 어떤 후속 입장이 나온 게 없다”고 말했다. 조 장관은 “그것으로 잘 마무리가 됐다”고 했다.

앞서 이재명 대통령은 지난 10일 자신의 엑스에 이스라엘 방위군(IDF)이 전장에서 시신을 떨어뜨리는 장면이 담긴 게시물을 링크하면서 이스라엘의 반인권적·반국제법적 행위를 비판하는 취지의 글을 올렸다. 그러자 이스라엘 외무부는 엑스 계정에서 이 대통령 발언을 두고 “강력한 규탄을 받아 마땅하다”고 반발했다. 이에 이 대통령이 재반박했고 한국 외교부도 엑스를 통해 이스라엘 측에 유감을 표명했다.

박인호 주이스라엘 한국대사는 한 행사에서 만난 이스라엘 외교부 고위 인사로부터 “한국 측 설명에 감사드린다”는 말을 들었다고 조 장관은 전했다. 조 장관은 이 대통령의 메시지를 두고 “보편적 인권과 국제인도법의 중요성을 강조한 것으로 우리 정체성과 연계되는 매우 깊은 의미가 있다고 본다”라고 말했다.

조 장관은 ‘이 대통령 메시지가 외교적으로 어떤 실리가 있느냐’는 질의에는 “분명히 있겠으나, 당장 어떤 실리를 가져올 거라고 말하기 굉장히 어렵다”라고 했다. 일각에서는 이 대통령의 메시지가 호르무즈 해협 통항과 관련한 이란과의 협의를 염두에 둔 것이라는 해석이 나오기도 했다.

정동영 통일부 장관은 “1973년 오일쇼크 때 박정희 정부는 친이스라엘 정책을 버리고 친중동 정책으로 선회했다”라며 “지금 우리에게 필요한 건 경제·에너지 안보를 지키는 것”이라고 말했다.

민주당과 조국혁신당 의원들은 이 대통령의 이스라엘 관련 메시지가 “명분과 실리를 갖춘 조치”라며 긍정적으로 평가했다. 반면 국민의힘 의원들은 “국익 손상”이라며 비판했다.

배현진 국민의힘 의원은 “대망신”이라며 “대통령께 ‘외교는 대단히 민감한 문제이므로 SNS에 무지성으로 쓰면 안 된다’고 충언하라”라고 했다. 이에 조 장관은 “망신이라고 생각하지 않는다”라며 “저와 생각이 다르기 때문에 의원님 말씀을 접수하지 않겠다”고 말했다.