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본문 요약

인공지능 스타트업 업스테이지가 1800억원 규모의 시리즈 C 1차 투자를 최근 마무리하며 유니콘 기업 대열에 합류했다.

이번 시리즈C 1차로 업스테이지 누적 투자금은 약 4000억원 규모로 확대됐다.

업스테이지는 2020년 창업 당시 시드 투자 이후 2021년 시리즈A, 2024년 시리즈B, 2025년 시리즈B 브릿지 등을 유치해왔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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업스테이지 ‘유니콘’ 대열에···생성형 AI 스타트업 최초

입력 2026.04.15 14:08

  • 최민지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

업스테이지 ‘유니콘’ 대열에···생성형 AI 스타트업 최초

인공지능(AI) 스타트업 업스테이지가 1800억원 규모의 시리즈 C 1차 투자를 최근 마무리하며 유니콘 기업 대열에 합류했다.

15일 업스테이지에 따르면, 이번 투자로 국내 생성형 AI 스타트업으로는 최초로 기업 가치 1조원 이상을 인정 받았다.

이번 라운드는 미국 실리콘밸리 기반의 글로벌 벤처캐피털(VC)이자 초기 투자자인 사제파트너스가 리드 투자자로 참여했다. 신한벤처투자, 프리미어파트너스 등 주요 기관 투자자들도 뛰어들었다. 현대차·기아, 우리벤처파트너스 등은 신규 투자자로 이름을 올렸다.

이번 시리즈C 1차로 업스테이지 누적 투자금은 약 4000억원 규모로 확대됐다. 업스테이지는 2020년 창업 당시 시드 투자 이후 2021년 시리즈A(316억 원), 2024년 시리즈B(1,000억 원), 2025년 시리즈B 브릿지(620억 원) 등을 유치해왔다.

업스테이지는 이번에 확보한 자금을 AI 모델 고도화를 위한 그래픽처리장치(GPU) 인프라 확충, 인재 영입, 해외 시장 판로 개척 등에 쓴다는 방침이다.

네이버 AI 조직 출신 김성훈 대표가 창업한 업스테이지는 자체 개발한 거대언어모델(LLM) ‘솔라’로 국가대표 AI를 선발하는 독자 파운데이션 AI 모델 프로젝트에 참여하는 등 두각을 나타내왔다. 지난 1월에는 포털 다음을 인수하는 내용의 양해각서(MOU)를 카카오와 체결했다.

김 대표는 “이번 투자는 단순한 자금 조달을 넘어, 업스테이지가 국가대표 AI 개발사로서 걸어온 여정과 성과에 대한 시장의 확신을 보여주는 것”이라며 “한국을 넘어 글로벌 시장에서도 경쟁력있는 자체 AI 모델을 고도화해 단순 기업 가치가 아닌 매출로 증명하는 기업이 되겠다”고 말했다.

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