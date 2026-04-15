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본문 요약

인천시 제2 청사인 루원복합청사가 준공된다.

루원청사에는 인천도시공사와 인천환경공단 등 5개 공공기관이 연내 입주한다.

인천시는 루원복합청사 준공식을 오는 20일 개최할 예정이라고 15일 밝혔다.

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인천 ‘루원복합청사’ 20일 준공···인천도시공사 등 5개 공공기관 입주

입력 2026.04.15 14:23

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

오는 20일 준공식을 개최하는 인천 루원복합청사 전경. 인천시 제공

오는 20일 준공식을 개최하는 인천 루원복합청사 전경. 인천시 제공

인천시 제2 청사인 루원복합청사가 준공된다. 루원청사에는 인천도시공사(iH)와 인천환경공단 등 5개 공공기관이 연내 입주한다.

인천시는 루원복합청사 준공식을 오는 20일 개최할 예정이라고 15일 밝혔다. 서구 가정동 루원시티에 1847억원을 들여 2024년 착공한 루원청사는 지하 2층, 지상 13층 연면적 4만7301㎡ 규모이다.

루원청사에는 인천시 산하 5개 공공기관이 입주한다.

13층짜리 빌딩은 인천도시공사(416명)가 8~9월쯤 입주해 독립청사로 활용할 예정이다.

5층짜리 빌딩에는 송도에 있는 미추홀콜센터(81명)와 중구에 있는 아동복지관(33명)이 8월쯤 입주한다. 또 서구 아시아드주경기장에 있는 인천시설공단(83명)과 인천환경공단(75명)은 11월쯤 입주할 예정이다.

애초 루원청사에는 9개 공공기관이 입주할 계획이었지만, 인재개발원과 인천연구원, 인천관광공사, 서부수도사업소 등이 빠지면서 5곳으로 줄었다.

인천시 관계자는 “루원청사는 인천 서북부 지역 균형 발전을 위해 건설됐다”며 “준공과 공공기관 입주에 차질이 없도록 하겠다”고 말했다.

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