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교사 흉기 피습 사건이 학생인권조례 탓?···교육단체·교육청 “부적절한 연결” 반박

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본문 요약

충남 계룡의 한 고등학교에서 학생이 교사에게 흉기를 휘두른 사건을 계기로 '충남 학생인권 조례' 책임론이 제기되며 논란이 확산되고 있다.

충남교육연대는 "이번 사건의 원인을 학생인권 조례로 돌리는 것은 확증 편향과 일반화의 오류"라며 "학생 일탈 행위를 조례 탓으로 연결하는 것은 부적절하다"고 했다.

충남교육청 역시 전국교직원노동조합 충남지부와의 긴급 간담회에서 "이번 사건은 교사가 정당한 생활지도를 하는 과정에서 발생한 것으로, 학생인권 조례 때문에 대응하지 못했다는 주장은 잘못된 접근"이라고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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교사 흉기 피습 사건이 학생인권조례 탓?···교육단체·교육청 “부적절한 연결” 반박

입력 2026.04.15 14:41

수정 2026.04.15 16:02

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  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“소지품 검사 제한으로 선제적 대응 불가”

조례에 ‘소지품 검사 예외 규정’ 존재

교육청·교육단체 “조례와 무관한 사건”

전국교직원노동조합 충남지부 관계자들이 지난 14일 충남교육청 앞에서 교사 보호 안전 대책 마련을 촉구하는 기자회견을 진행하고 있다. 전국교직원노동조합 충남지부 제공

전국교직원노동조합 충남지부 관계자들이 지난 14일 충남교육청 앞에서 교사 보호 안전 대책 마련을 촉구하는 기자회견을 진행하고 있다. 전국교직원노동조합 충남지부 제공

충남 계룡의 한 고등학교에서 학생이 교사에게 흉기를 휘두른 사건을 계기로 ‘충남학생인권조례’ 폐지론이 제기되며 논란이 확산되고 있다.

충남교사노동조합은 지난 13일 성명서를 통해 “학생인권조례에 따른 소지품 검사 제한과 인권 침해 논란으로 인해 선제적 대응이 사실상 불가능한 상황”이라며 “위험을 인지하고도 개입하지 못하는 구조가 반복되면서 사후 대응 중심의 한계가 드러나고 있다”고 주장했다.

이명수 충남교육감 예비후보도 지난 14일 보도자료를 통해 “당선될 경우 학생인권조례를 즉시 폐지하고 교권을 바로 세우겠다”며 교육 시스템 전반의 재설계를 공약으로 제시했다.

학생인권조례와 사건은 관련이 없다는 반론도 있다. 15일 충남교육연대는 “이번 사건의 원인을 학생인권 조례로 돌리는 것은 확증 편향과 일반화의 오류”라며 “학생 일탈 행위를 조례 탓으로 연결하는 것은 부적절하다”고 했다.

충남학생인권조례의 경우 일정 조건 하에 소지품 검사가 가능하다는 예외 규정이 명시돼 있다. 조례 제10조 2항에서는 ‘교직원은 원칙적으로 학생 동의 없이 소지품을 검사할 수 없지만, 안전 확보와 건강 보호 등 필요한 경우에는 목적과 이유를 설명한 뒤 사생활이 보호되는 장소에서 검사가 가능하다’고 규정했다.

충남교육청도 “이번 사건은 교사가 정당한 생활지도를 하는 과정에서 발생한 것으로, 학생인권 조례 때문에 대응하지 못했다는 주장은 잘못된 접근”이라고 밝혔다. 오수민 전교조 충남지부장은 “이번 사건은 심각한 교권 침해 사안으로, 교육청이 신속히 교권보호위원회를 열어 피해 교원 보호에 나서야 한다”면서도 “학생인권 조례나 소지품 검사 여부와는 무관한 사안”이라고 말했다.

교육청은 사건 관련 교권보호위원회 개최를 검토 중이다. 피해 교사에 대해 치료비와 심리치료를 지원하고 변호사 동행 서비스도 선제적으로 제공할 방침이다.

사건은 지난 13일 오전 8시44분쯤 계룡의 한 고등학교에서 발생했다. 고등학교 3학년 A군은 면담차 교장실에서 만난 30대 교사 B씨에게 흉기를 휘둘렀고, B씨는 등과 목 부위를 다쳐 병원으로 이송돼 치료를 받았다.

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