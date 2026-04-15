“우리 회사로 보건소가 찾아왔다”···광주 광산구 ‘상생보건소’ 눈길

의료 접근 어려운 중소 노동자·주민 직접 찾아 1년6개월 동안 5000명 이용…‘재방문’ 요청도

광주 광산구 하남산업단지에 있는 한 기업에서 일하는 A씨는 최근 고혈압으로 지속적인 병원 진료를 받고 있다. A씨는 평소 별다른 증상이 없어 고혈압이 있다는 사실을 알지 못했다. 하지만 지난 6월 회사로 찾아온 ‘상생보건소’에서 진행한 기초검사 과정에서 고혈압 고위험군 판정을 받았다.

광산구가 운영하는 ‘찾아가는 상생보건소’(상생보건소)가 의료 접근이 쉽지 않은 노동자와 주민들의 건강 지킴이 역할을 하고 있다.

구는 15일 “2024년 7월부터 운영을 시작한 상생보건소에서 기초 검진 등을 받은 주민이 5000명을 넘어섰다”고 밝혔다.

상생보건소는 보건소를 직접 방문하기 쉽지 않은 노동자와 주민들이 있는 곳으로 찾아가 진료서비스를 제공한다. 산업단지와 기업, 소상공인 사업장이나 요청이 들어온 사업장으로 보건소 관계자들이 직접 찾아간다.

상생보건소에서는 혈압과 혈당, 체성분 분석 등 기초 건강 검사와 정신 건강, 알코올이나 마약·게임·스마트폰 등 4대 중독검사 서비스 등을 제공한다.

스트레스 측정과 비만에 대한 상담도 진행한다. 근골격계 질환이 많은 노동자에게는 동신대학교 물리치료학과 연계해 부상 등을 줄일 수 있는 ‘테이핑’ 방법 등도 알려준다.

올해부터는 광주보건대 안경광학과의 도움을 받아 시력 측정과 안구 질환 검사도 추가됐다. 지난해 상생보건소 이용자들을 대상으로 한 설문조사에서 ‘안과 질환 검사’를 요청하는 사람들이 많았던 점을 반영했다.

상생보건소를 통해 금연 프로그램에 참여한 사람들도 있었다. 광산구는 지난해 상생보건소에서 금연 교육을 받고 실천에 나선 6명이 실제 금연에 성공하기도 했다고 밝혔다. 입소문이 나면서 재방문 요청이나 “우리 사업장에도 찾아와 달라”는 신청도 잇따르고 있다고 한다.

구는 의료 접근성이 상대적으로 취약한 중소기업 등을 대상으로 상생보건소 운영을 확대한다는 방침이다. 오는 5월과 6월에는 중소기업이 많은 평동산단과 하남산단에서 상생보건소를 연다.

광산구 관계자는 “상생보건소가 보건소를 직접 찾아 건강 관리를 하기 어려움 주민들에게 큰 호응을 얻고 있다”라며 “시민과 노동자의 요구에 응답해 적극적으로 건강권을 보장하는 체계를 강화해 가겠다”고 밝혔다.