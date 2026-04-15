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본문 요약

고물가 장기화에 단위당 가격이 저렴한 상품을 찾는 '벌크 소비자'가 늘고 있다.

일반 상품보다 최대 1.5배가량 긴 40~50m 길이의 화장지와 대용량 세제도 매출 상승을 이끌었다.

SSG닷컴 관계자는 "고물가시대 대용량 가성비 상품을 온라인에서 구매한 뒤 편리하게 받아볼 수 있어 소비자에게 호응을 얻고 있다"며 "앞으로도 차별화된 온라인 장보기 경험을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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SSG닷컴 “온라인에서도 ‘벌크소비’ 뜬다”

입력 2026.04.15 15:00

수정 2026.04.15 16:09

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  • 정유미 기자

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쓱닷컴

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고물가 장기화에 단위당 가격이 저렴한 상품을 찾는 ‘벌크 소비자’가 늘고 있다.

SSG닷컴은 올해 1월부터 3월까지 창고형 할인점 상품을 원하는 일시에 배송해주는 ‘쓱 트레이더스 배송’ 매출이 전년 동기 대비 38% 증가했다고 15일 밝혔다.

특히 신선식품 매출이 44% 늘어나며 인기를 끌었다. 달걀(59%), 과일(52%), 축산(45%)의 판매량이 크게 늘었고 두 판 분량의 ‘60구 달걀’과 박스 단위 과일, 1~2㎏ 단위로 판매하는 돼지고기, 소고기 등이 많이 팔렸다. 고물가 시대 식재료를 대량으로 구매한 뒤 소분해 보관하는 알뜰 소비문화가 확산되고 있어서다.

간편식(HMR) 매출도 40%가량 늘었다. 냉동 간편식은 편의식(60%), 만두(48%)를 중심으로 뚜렷한 증가세를 보였다. 5~7개입 묶음으로 판매하는 볶음밥과 대단량 튀김류, 일반 상품 대비 중량이 3~5배 큰 만두가 가장 많이 나갔다.

김치, 반찬 등 농산HMR도 매출이 85% 급증했다. 반찬 카테고리는 쟁여두고 먹기 좋은 500~800g 단위 상품을 중심으로 매출이 7배 이상 치솟았다.

가공식품 매출은 36% 증가했다. 장기 보관이 가능한 품목 위주의 ‘비축형 소비’가 눈길을 끌었다. 대표적으로 커피·차(72%)와 건강식품(43%)의 약진이 두드러졌다. 60~100입 이상의 대단량 상품을 많이 찾았기 떄문이다.

비식품에서는 일상용품 매출이 31% 늘었다. 눈에 띄는 품목은 기저귀로 매출이 2배 이상(114%) 급증했다. 헬스케어(90%)와 헤어케어(53%) 등 생필품도 대용량 상품을 중심으로 판매량이 크게 늘었다. 일반 상품보다 최대 1.5배가량 긴 40~50m 길이의 화장지와 대용량 세제도 매출 상승을 이끌었다.

SSG닷컴 관계자는 “고물가시대 대용량 가성비 상품을 온라인에서 구매한 뒤 편리하게 받아볼 수 있어 소비자에게 호응을 얻고 있다”며 “앞으로도 차별화된 온라인 장보기 경험을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

SSG닷컴은 기존 전국 20여개 트레이더스 홀 세일 클럽 인근에서만 운영하던 당일 배송을 지난해 2월부터 수도권으로 확대했다.

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