SSG닷컴 “온라인에서도 ‘벌크소비’ 뜬다”

고물가 장기화에 단위당 가격이 저렴한 상품을 찾는 ‘벌크 소비자’가 늘고 있다.

SSG닷컴은 올해 1월부터 3월까지 창고형 할인점 상품을 원하는 일시에 배송해주는 ‘쓱 트레이더스 배송’ 매출이 전년 동기 대비 38% 증가했다고 15일 밝혔다.

특히 신선식품 매출이 44% 늘어나며 인기를 끌었다. 달걀(59%), 과일(52%), 축산(45%)의 판매량이 크게 늘었고 두 판 분량의 ‘60구 달걀’과 박스 단위 과일, 1~2㎏ 단위로 판매하는 돼지고기, 소고기 등이 많이 팔렸다. 고물가 시대 식재료를 대량으로 구매한 뒤 소분해 보관하는 알뜰 소비문화가 확산되고 있어서다.

간편식(HMR) 매출도 40%가량 늘었다. 냉동 간편식은 편의식(60%), 만두(48%)를 중심으로 뚜렷한 증가세를 보였다. 5~7개입 묶음으로 판매하는 볶음밥과 대단량 튀김류, 일반 상품 대비 중량이 3~5배 큰 만두가 가장 많이 나갔다.

김치, 반찬 등 농산HMR도 매출이 85% 급증했다. 반찬 카테고리는 쟁여두고 먹기 좋은 500~800g 단위 상품을 중심으로 매출이 7배 이상 치솟았다.

가공식품 매출은 36% 증가했다. 장기 보관이 가능한 품목 위주의 ‘비축형 소비’가 눈길을 끌었다. 대표적으로 커피·차(72%)와 건강식품(43%)의 약진이 두드러졌다. 60~100입 이상의 대단량 상품을 많이 찾았기 떄문이다.

비식품에서는 일상용품 매출이 31% 늘었다. 눈에 띄는 품목은 기저귀로 매출이 2배 이상(114%) 급증했다. 헬스케어(90%)와 헤어케어(53%) 등 생필품도 대용량 상품을 중심으로 판매량이 크게 늘었다. 일반 상품보다 최대 1.5배가량 긴 40~50m 길이의 화장지와 대용량 세제도 매출 상승을 이끌었다.

SSG닷컴 관계자는 “고물가시대 대용량 가성비 상품을 온라인에서 구매한 뒤 편리하게 받아볼 수 있어 소비자에게 호응을 얻고 있다”며 “앞으로도 차별화된 온라인 장보기 경험을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

SSG닷컴은 기존 전국 20여개 트레이더스 홀 세일 클럽 인근에서만 운영하던 당일 배송을 지난해 2월부터 수도권으로 확대했다.