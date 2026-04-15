이슬람 4개국, 튀르키예서 ‘호르무즈 재개방’ 2차 회담

미국과 이란 사이에서 종전 협상을 중재하는 파키스탄, 사우디아라비아, 이집트, 튀르키예 등 4개국 외교장관이 호르무즈 해협 재개방 등을 논의하기 위해 튀르키예에서 다시 머리를 맞댄다.

AFP통신은 14일(현지시간) 소식통의 말을 인용해 4개국 외교장관이 오는 17~19일 튀르키예 안탈리아에서 열리는 외교포럼을 계기로 회담할 계획이라고 보도했다. 이 소식통은 “이번 회담은 이란 문제뿐만 아니라 지역 전반의 사안을 다루는 세 번째 만남”이라고 설명했다. 앞서 4개국은 지난달 사우디 리야드에서 비공식 접촉한 뒤 지난달 29일 파키스탄 이슬라마바드에서 첫 공식 회의를 열었다.

월스트리트저널(WSJ)도 “4개국 외교장관이 안탈리아에서 만나 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 해제하고 미·이란이 영구적인 종전에 이르도록 하기 위한 안을 논의할 예정”이라고 보도했다. 파키스탄 외교부는 이 회담이 오는 17일 안탈리아 외교포럼의 부대 행사로 열릴 것이라고 WSJ에 밝혔다.

WSJ는 “이번 회담은 미국과 이란 간의 갈등을 해소하고 종전 협상을 재개하기 위한 지역적 노력의 일환”이라고 평가했다. 미·이란의 이슬라마바드 밤샘 협상이 소득 없이 끝나자 역내 국가들은 양측을 다시 협상 테이블로 불러들이기 위해 물밑에서 중재해왔다.

지난달 29일 열린 이슬라마바드 회담에는 이샤크 다르 파키스탄 외교장관과 파이살 빈 파르한 알사우드 사우디 외교장관, 하칸 피단 튀르키예 외교장관, 바드르 압델라티 이집트 외교장관이 참석했다.

당시 중재국들은 호르무즈 해협 재개방을 위한 몇 가지 구상안을 논의했다. 이집트 등은 호르무즈 해협 통과 선박에 통행료를 부과하는 일명 ‘수에즈 운하식 구상’을 백악관에 전달한 것으로 전해졌다. 튀르키예, 이집트, 사우디가 참여해 해협 내 원유 수송을 공동 관리하는 컨소시엄 구성안도 거론됐다. 다만 미국은 ‘즉각적인 무조건 개방’을, 이란은 ‘해협 통제권 인정’을 협상 조건으로 제시하고 있어 안탈리아 회담에서 이 간극을 얼마나 좁힐지가 관건이다.

4자 회담에 앞서 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 15일부터 사우디와 튀르키예를 순방한다. 사우디 매체 사우디가제트는 외교부 소식통의 말을 인용해 샤리프 총리가 제다에서 무함마드 빈살만 사우디 왕세자를 만나 중재안을 진전시키고, 앙카라로 이동해 현지 당국자들과 회담할 계획이라고 전했다.