HD건설기계 차세대 굴착기 ‘HX320’…연비 향상에 판매↑

HD건설기계는 15일 32t급 차세대 신모델 굴착기(HX320)가 출시 3개월 만에 60대 이상 판매됐다고 밝혔다. 중동 사태 영향으로 연비가 뛰어난 제품에 관한 관심이 커졌기 때문으로 보인다.

이날 HD건설기계에 따르면 HX320은 올해 1월 출시 이후 지난 5일까지 총 65대가 판매됐다. HD건설기계는 “같은 기간 판매된 이전 모델과 비교해 50% 많은 수치”라고 밝혔다.

HX320은 HD건설기계가 독자 개발한 ‘DX08 엔진’을 탑재하고, 전자식 유압시스템(FEH)을 적용해 작업 효율을 높였다. 정격 출력을 높이면서도 엔진 회전수를 낮춰 연비 효율을 25% 향상했다.

HD건설기계는 1년 1500시간 가동 기준으로 이전 모델보다 660만원가량의 유류비를 절감할 수 있다고 설명했다.

여기에 인공지능(AI) 기반 스마트 안전 기술과 반자동 조종 기능, 장비 상태 모니터링 시스템 등 스마트 굴착 기술이 탑재됐다.

HD건설기계 관계자는 “고유가 기조 속에 연비와 성능이 검증된 차세대 신모델에 관한 관심이 국내는 물론 선진시장에서도 높아지고 있다”며 “올해 하반기 디벨론 32t급 모델도 출시해 차세대 신모델 라인업을 확대할 계획”이라고 말했다.