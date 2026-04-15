전남도, 중기 취업 청년 학자금대출 연 최대 120만원 지원···“정착 환경 조성”

전남도가 중소기업에 취업한 청년의 학자금 대출 상환을 지원한다. 청년층의 상환 부담을 덜어 지역 정착을 유도하겠다는 취지다.

전남도는 “6월5일까지 ‘중소기업 취업 청년 학자금대출 상환 지원사업’ 신청을 받는다”고 15일 밝혔다. 지원 대상은 전남에 주소를 둔 18세 이상 45세 이하 청년이다. 소득과 관계없이 전남지역 중소기업에 근무하면서 한국장학재단 학자금대출을 상환 중이면 신청할 수 있다.

이 사업은 지역 중소기업에 취업한 청년의 학자금 상환 부담을 줄이고 안정적인 근로 여건을 뒷받침하기 위해 2020년부터 시행됐다. 현재까지 596명에게 6억원이 지원됐다.

선정된 청년은 먼저 학자금을 상환한 뒤 지원받는 방식으로, 분기마다 상환 내역을 확인해 월 최대 10만원, 연 최대 120만원을 지원받는다. 전남도는 서류 심사를 거쳐 6~7월 중 50여명을 선정할 계획이다.

강석운 전남도 희망인재육성과장은 “이번 사업을 통해 지역 중소기업에 근무하는 청년의 학자금 상환 부담을 실질적으로 줄이고 지역 인재의 이탈 방지와 정착을 유도하는 환경을 조성하겠다”고 말했다.