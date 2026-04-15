정부, 나프타·원유 수입 비용 지원 확대···김정관 “공동체 정신 필요”

산업부, 나프타·원유 수급 대응 점검회의 개최

정부가 중동전쟁으로 수급에 어려움을 겪고 있는 기업들을 위해 나프타 도입 확대와 원유 수입 지역 다변화 지원 사업을 추진·확대하기로 했다.

김정관 산업통상부 장관은 15일 서울 종로구 석탄회관에서 국내 정유·석유화학·해운업계 관계자와 나프타·원유 수급 대응 점검회의를 열었다. 참석자들은 나프타·원유 도입 상황, 대체항로 마련, 석유제품 생산과 공급 계획 등을 종합 점검했다.

정부는 나프타 도입 확대를 위해 6744억원 규모의 나프타 수입 비용 지원 사업을 추진하기로 했다. 이달부터 6월까지 체결한 나프타 도입계약 물량에 대해 전쟁 이전 가격과 실제 수입가격 간 차액의 50% 등을 지원한다. 또 원유 수입 지역 다변화를 촉진하기 위해 미주·아프리카·유럽 지역에서의 원유 도입 비용 지원을 확대한다. 6월까지 비중동 지역에서 도입한 원유에 대해 중동산 대비 운임 차액의 전액을 지원할 계획이다.

산업부는 원유를 운송하는 해운업계부터 원유를 정제해 나프타 등 석유제품을 생산하는 정유업계, 나프타로 산업·의료·생활 제품을 생산하는 석유화학업계까지 유기적으로 연결된 산업생태계 구성원이 모두 모여 대응 방안을 모색하는 자리였다고 설명했다.

회의를 주재한 김 장관은 “현재 지정학적 리스크가 해소될 기미가 보이지 않는다”며 “모든 가능성을 열어놓고 대응 방안을 면밀히 준비해야 한다”고 말했다. 그는 이어 “지금 우리가 직면한 위기는 어느 한 기업이나 산업군이 혼자 해결할 수 있는 영역이 아니다”라며 “이런 때일수록 각자도생이 아닌 공동체 정신이 필요하다. 각 기업은 하나로 연결된 유기체라는 사실을 직시하고 고통을 나눠야 한다”고 말했다.

같은 날 여한구 산업부 통상교섭본부장은 경기 포천 자동차 부품 수출 업체 디온리 오토모티브를 찾아 “추가경정예산 등 정부 정책 효과가 수출 기업에 빠르게 전달될 수 있도록 집행에 총력을 기울이겠다”고 말했다.

앞서 산업부는 지난달 185억원 규모의 수출 바우처를 투입하고 중동 수출 금액이 큰 기업을 위해 3일 이내 바우처를 발급하는 패스트트랙을 시행했다. 패스트트랙 혜택을 받은 디온리 오토모티브 관계자는 “전쟁 위험 할증료, 우회 운송비 등 추가 물류비 정산에 바로 활용할 계획”이라고 말했다.

대한무역투자진흥공사(코트라)도 전날 강경성 사장 주재로 중동 긴급 대응 태스크포스(TF) 회의를 열었다. 코트라는 “산업부와 함께 긴급 바우처를 투입해 500여개 기업을 지원한다”며 “지원 대상인 중동 국가 범위도 14개국에서 22개국으로 확대했다”고 설명했다.