‘박정희 마케팅’ 난무하는 대구시장 선거전···시민단체 “우상화 아닌 청산의 대상”

“김부겸도 국힘 후보들처럼 나서···실망스럽다”

6·3 지방선거에서 대구시장직에 출사표를 낸 여·야 후보들이 이른바 ‘박정희 마케팅’에 나서자 지역 시민단체 등이 비판하고 나섰다.

‘박정희우상화사업반대 범시민운동본부’와 대구시민단체연대회의, 대구지역대학 민주동문(우)회협의회, 민주노총 대구지역본부는 15일 박정희 전 대통령 동상이 놓인 동대구역 광장에서 기자회견을 열고 관련 주장을 폈다. 이들은 지역을 되살리겠다거나 바꾸겠다며 출마한 대구시장 후보들이 지역 현실을 충분히 반영하지 못하고 있다고 주장했다.

이날 시민단체 등은 “독재자 박정희는 우상화의 대상이 아닌 청산의 대상”이라면서 “대구의 상징을 박정희로 삼겠다는 것이 과연 시민들에게 무엇을 의미하는지, 화합과 미래로 나아가는 길인지 묻고 싶다”고 밝혔다.

또한 이들은 “청년들이 일자리와 삶의 희망을 찾아 극우의 이미지로 덧씌워진 대구를 떠나고 민생경제는 바닥을 치고 있다”며 “내란 청산과 민주주의 회복, 민생경제 회복과 양질의 일자리 창출, 정치적·사회적 다양성이 보장되고 빛나는 도시, 그리고 청년들이 떠나지 않고 살아갈 수 있는 대구를 만드는 일이 시급하다”고도 했다.

대구의 변화를 위해서는 박 전 대통령 재임 시기의 지역주의와 색깔론을 극복해야 한다는 게 이들의 입장이다.

특히 대구 시민단체 등은 김부겸 더불어민주당 후보를 향해 비판의 수위를 높였다. 김 후보가 국민의힘 후보들과 마찬가지로 ‘박정희 마케팅’에 적극 나서고 있다며 “실망스럽다”고 날을 세웠다.

앞서 김 후보는 최근 라디오 시사 프로그램에서 “광주에 있는 ‘김대중 컨벤션센터’처럼 엑스코를 ‘박정희 엑스코’나 ‘박정희 컨벤션센터’로 부르면서 대구와 광주가 교류하면 서로 간 이해도가 높아질 것”이라고 언급한 바 있다. 그는 2012년 대구시장 첫 도전 당시에도 이러한 생각을 밝혔다.

주호영 국민의힘 의원은 박정희 동상 앞에서 대구시장 출마를 선언하며 박정희식 ‘재산업화’를 통한 인공지능(AI) 대전환 공약을 내세우기도 했다. 이진숙 전 방송통신위원장 역시 ‘박정희 정신’을 강조했다.