롯데웰푸드 “AI 커머스 진출 신호탄 쐈다”

롯데웰푸드가 국내 종합식품기업 처음으로 오픈AI의 챗GPT 내에 전용 앱을 선보이며 인공지능(AI) 커머스 시장 선점에 나섰다.

롯데웰푸드는 15일 롯데웰푸드 자사몰 서비스를 오픈AI의 챗GPT 내에 앱으로 출시했다고 밝혔다.

롯데웰푸드에 따르면 새로운 서비스를 통해 소비자들이 챗GPT와의 대화로 롯데웰푸드의 다양한 제품을 실시간 탐색하고 구매할 수 있게 됐다. 제품 조회부터 맞춤형 제품 추천, 이벤트 확인, 제품 구매 링크까지 다채롭게 이용이 가능하다.

챗GPT의 메뉴에서 ‘앱’을 누른 뒤 롯데웰푸드를 검색해 연결하고 대화창에서 ‘@롯데웰푸드’를 입력하면 앱이 자동으로 호출된다. 앱을 호출한 뒤 “요즘 가장 인기 있는 과자 추천해줘”, “6개월된 아이가 마실 수 있는 음료를 알려줘” 등을 주문하면 소비자에게 필요한 제품을 알맞게 골라준다.

롯데웰푸드가 이번 서비스를 선보인 것은 최근 온라인 커머스 시장이 기존의 검색 구조 중심에서 대화 기반의 AI 커머스로 확장되고 있어서다. AI 커머스는 사용자의 취향과 구매 패턴을 분석해 초개인화 큐레이션을 제공함으로써 색다른 쇼핑 경험을 전하는 것이 특징이다.

롯데웰푸드 관계자는 “단순 판매 채널의 확대를 넘어 소비자들이 대화를 통해 최적의 상품을 추천받는 서비스를 업계 최초로 구축했다”며 “앞으로도 AI 기술을 적극 활용해 소비자들에게 즐겁고 차별화된 경험을 선사할 것”이라고 말했다.