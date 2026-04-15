스타필드 빌리지 운정 “일상 완성하는 생활 복합공간으로 탈바꿈”

‘스타필드 빌리지 운정’이 쇼핑 공간을 넘어 교육·의료·외식까지 아우르는 생활형 복합시설로 탈바꿈한다. 도보 생활권 안에서 일상의 모든 것을 해결하는 지역 핵심 생활 거점으로 재탄생하는 것이다.

신세계프라퍼티는 오는 22일 스타필드 빌리지 운정에 8000평(2만6446㎡) 규모의 근린생활시설을 추가로 오픈한다고 15일 밝혔다. 이를 통해 스타필드 빌리지 운정은 기존 ‘센트럴’과 더해 총 영업면적이 약 1만5000평 규모로 확대된다.

새로 조성되는 근린생활시설에는 센트럴 인근 4개동 지상 1~2층에 총 172개 브랜드가 입점한다. 이번에 추가되는 시설에는 교육, 식음, 의료, 라이프스타일 등 생활 밀착형 콘텐츠가 대거 포함됐다. 키즈 아카데미와 식음료(F&B), 라이프스타일, 패션·뷰티 브랜드가 순차적으로 입점할 예정이다.

눈여겨볼 점은 ‘키즈 에듀테인먼트 특화존’이다. 유소년 스포츠 아카데미 ‘수원 삼성 블루윙즈·LG 세이커스 아카데미 운정’이 경기 서북부 최초로 이곳에 문을 연다. 대규모 실내 구장에서 전문 강사진의 체계적인 커리큘럼에 따라 스포츠 기본기와 도전 정신을 자연스럽게 익힐 수 있다. 또 프리미엄 키즈 골프 브랜드 ‘곰골프랩’, 국내 최대 키즈 쿠킹 클래스 ‘아이키친’, 초중고 입시 전문 학원 ‘종로엠스쿨’, 대치동 기반 수학 학원 ‘생각하는 황소’도 입점한다.

F&B 시설은 글로벌 프랜차이즈부터 패밀리 다이닝, 뷔페 레스토랑, 테이크아웃 전문점까지 약 60개 브랜드가 문을 연다. 매드포갈릭, 애슐리퀸즈 등 가족 단위 외식 인프라도 확장했다. 참치학교, 육판장 등 전문 음식점과 보난자커피, 폴바셋, 맷차 등 카페도 만나볼 수 있다.

라이프스타일 브랜드도 강화된다. 기존 올리브영과 무신사에 다이소가 2개 층 규모의 초대형 매장으로 오픈한다. 글로벌 라이프스타일 브랜드 미니소는 물론 패션 브랜드 탑텐, 지오다노, 핍스모터사이클, 슈마커플러스 등과 도심형 뷰티 아울렛 오프 뷰티도 들어선다. 창고형 메가 약국 ‘운정빌리지약국’과 소아청소년과 병원, 세탁·네일·편의점 등 생활 밀착형 서비스도 함께 선보인다.

신세계프라퍼티 관계자는 “이번 확장은 단순한 쇼핑 공간의 확대를 넘어 교육·의료·식음 등 지역민들의 일상을 함꼐 나누는 데 초점을 맞췄다”며 “도보권 안에서 일상이 완성되는 진정한 로컬 라이프스타일 허브로 자리매김할 것”이라고 말했다.

스타필드 빌리지 운정은 지난해 12월 ‘센트럴’ 오픈 이후 약 100일 만에 누적 방문객 210만명을 기록했다.