공습 걱정 없네···회담 틈타 파키스탄서 뭉친 이란 지도부

파키스탄 이슬라마바드에서 열린 미국과 이란의 첫 종전협상은 합의로 이어지지 못했지만, 이란으로선 40여일 만에 지도부 고위 인사들이 모여 국정 방향을 논의할 수 있었다는 점에서 소기의 성과를 거둔 것으로 보인다.

영국 일간 텔레그래프는 14일(현지시간) 이처럼 미국이 이란 지도부에 의도치 않게 안전한 모임 장소를 제공한 셈이라고 보도했다.

지난 10일 미국과 종전 협상을 위해 이슬라마바드에 도착한 이란 대표단은 총 71명으로 구성됐다. 모하마드 바게르 이란 국회의장, 아바스 아라그치 외교장관, 압돌나세르 헴마티 중앙은행 총재, 알리 아크바르 아흐마디안 국가안보최고위원회 사무총장이 참여했고, 이 밖에도 다수 고위 외교관과 이슬람혁명수비대 참모들이 동행했다.

외교적으로 과한 규모였지만 겉으로 드러나지 않은 이란의 또 다른 목적에 부합하는 대표단 구성이었다고 텔레그래프는 평가했다. 미국과 이스라엘이 공습을 시작한 지난 2월28일 이후 처음으로 이란 정부 지도자들이 폭격이나 암살 걱정 없이 한자리에 모이는 기회가 됐다는 것이다.

이란 정부 한 관계자는 “40일 동안 사안을 조율하고 향후 계획을 논의하기 위해 걱정 없이 만날 기회를 찾고 있었다”면서 “파키스탄 방문이 사안들을 다루는 데 큰 도움이 됐다. 이란은 평화를 위해 그곳에 갔지만 미국은 의도치 않게 전쟁이 재개될 경우 이란이 대비할 수 있도록 도운 것”이라고 텔레그래프에 말했다.

이 자리에서 이란 지도부 인사들은 새 최고지도자 모즈타바 하메네이의 메시지를 교환할 수 있었던 것으로 보인다. 이 관계자는 “새 지도자가 어디에 있는지, 그가 살아있는지가 요즘 주요 화제”라며 이슬라마바드 모임에서 “갈리바프가 다 괜찮다며 모든 사람을 안심시켰다. 모두가 갈리바프를 신뢰한다”고도 말했다.

다만 이란의 협상 대표단과 그 구성이 지도부 단합으로 이어질지 분열을 초래할지를 두고는 전문가들 관측이 엇갈린다. 이론상 핵 협상 경험이 풍부하고 미국에 대한 이해도가 높은 아라그치 장관이 외교 임무를 지휘하는 게 맞지만, 반세기 동안 ‘미국에 죽음을’이라는 구호로 정당성을 쌓아온 이란 정권 입장에선 합리적 기준이 통하지 않는다는 것이다.

혁명수비대 지휘관 출신이자 하메네이 전 최고지도자와 가까운 갈리바프 의장이 대표단을 이끈 것은 혁명수비대가 궁극적인 통제권을 유지하고 있음을 보여준다는 해석도 나온다.

이란 내에선 미 정보당국이 이슬라마바드 협상에 참석한 지도부 인사들을 파키스탄 방문 기간을 비롯해 테헤란으로 복귀한 이후에도 계속 추적·감시해 평화협상이 최종 결렬되면 공격 표적으로 삼을 수 있다는 우려도 있다고 텔레그래프는 전했다.