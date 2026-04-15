기후환경단체 “석탄-암모니아 혼소발전 중단하라”…남부발전 강행에 반발

기후 환경단체들이 삼척그린파워의 석탄-암모니아 혼소사업 강행에 반발하며 사업 중단을 촉구했다.

기후솔루션과 삼척석탄발전반대투쟁위원회 등 지역 환경·시민단체들은 15일 삼척시청 앞에서 공동 기자회견을 열고 삼척그린파워의 석탄-암모니아 혼소 발전 철회를 요구했다.

암모니아 혼소는 석탄화력 발전 시 석탄의 양을 줄이고 암모니아를 투입해 함께 태우는 발전 방식이다. 전체 연료 중 80%가 석탄으로 암모니아 비율은 20% 수준이다. 환경단체들은 암모니아 혼소 발전의 온실가스 감축 효과가 미미한 반면, 대량의 미세먼지를 배출해 환경 피해를 일으킨다고 비판한다.

지난해 10월 정부는 암모니아 혼소 발전이 탈석탄 기조와 배치된다고 판단해 입찰을 전면 중단했다. 김성환 기후에너지환경부 장관은 지난해 국정감사에서 “혼소 방식은 중단하는 것이 맞다”며 암모니아 혼소 발전을 중단하겠다는 뜻을 밝혔다.

정부가 혼소 발전 중단을 공식화했지만 한국남부발전은 삼척그린파워의 암모니아 혼소 발전 사업을 이어가고 있다. 앞서 삼척그린파워는 2024년 청정수소발전의무화제도(CHPS) 입찰에서 전국에서 유일하게 낙찰돼 석탄-암모니아 혼소 사업을 진행하고 있다.

이날 단체들은 기자회견을 통해 “정부는 멈추겠다고 선언했는데 공공기관인 남부발전이 사업을 강행하는 것은 심각한 정책 모순”이라며 “전력거래소는 청정수소발전 계약을 즉각 취소하고, 혼소에 투입될 예산과 행정력을 석탄발전 조기 폐쇄와 정의로운 전환에 투입해야한다”고 했다.

현재 삼척그린파워의 암모니아 혼소 발전사업은 연료 조달에 차질이 생기면서 난항을 겪고 있다. 사업 낙찰 당시 핵심 전제 사안인 삼성물산의 ‘사우디 SAN-6 블루암모니아’ 사업이 아직 최종투자결정(FID)에 이르지 못한 것으로 전해졌다.

홍영락 기후솔루션 연구원은 “삼척그린파워 혼소사업의 연료 불확실성이 드러난 만큼, 낙찰 당시 전제가 여전히 유효한지 점검해야 한다”며 “판매처 미확보와 경제성 부족으로 블루암모니아 사업의 최종투자결정이 이뤄지지 않은 상황에서 공급 구조까지 바뀐다면 사업 지속 타당성을 재검토할 필요가 있다”고 말했다.